A kormány sikeres politikájának köszönhetően ez egy működőképes ország

2021. december 30. 22:35

A kormány sikeres politikájának köszönhetően ez egy működőképes, fejlődő ország - vélekedett a Médianéző Központ igazgatója az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában.

Boros Bánk Levente politikai évértékelőjében a járványkezelés kapcsán elmondta: az emberek kezdenek hozzászokni a pandémiához, miközben a politika szempontjából ez rendkívüli állapot, hiszen előbb az egészségügyi, majd a gazdasági válságot kellett kezelni. A magyar válságkezelés nemzetközi összehasonlításban is hatékonyabb, mint másutt: működik a munkaerőpiac, a vállalkozások, a szolgáltató szektor, javulnak a foglalkozási adatok és korábban nem látott mértékű a gazdasági növekedés - fűzte hozzá.

Mindeközben Brüsszelből politikai támadások érik az országot, az uniós joggal ellentétes eszközöket is bevetnek. Az Orbán-kormány sikeres politikája azonban alapot ad arra, hogy visszautasítsák a Brüsszelből érkező migrációs elképzeléseket. Ez az év is bebizonyította, hogy a koronavírus-járvány és a migrációs válság ellenére is lehet sikeres politikát folytatni - hangsúlyozta.

Kijelentette: az ellenzéki pártok ugyanakkor nem tudnak mit kezdeni Márki-Zay Péter ámokfutásával; a miniszterelnök-jelölt belső feszültségeket generál, "mint elefánt a porcelánboltban", tovább rombolja az egyébként is törékeny ellenzéki együttműködést. Pozíciók osztásáról "szól ez a történet". Ők sem bíznak abban, hogy megnyerhetik a választást, ezért csak a saját egzisztenciájukat próbálják biztosítani - tette hozzá az ellenzékről szólva Boros Bánk Levente.

MTI