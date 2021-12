Mégis visszatérhetnek Európába a csatornán keresztül a britek

2021. december 31. 21:50

Januártól újra használhatják a La Manche csatornát az európai lakhelyű britek (Fotó: AFP/Denis Charlet)

Franciaország enyhített az utazási korlátozásokon az év végi ünnepek után európai lakhelyükre Franciaországon keresztül visszautazni kívánó britek számára − közölte a belügyminisztérium csütörtökön.

Számos brit állampolgár utazott haza Nagy-Britanniába az év végi ünnepekre, és most nehézségekbe ütközik, hogy visszatérjen európai lakhelyére − írta közleményében a francia belügyminisztérium, amely úgy döntött, hogy toleranciára utasítja a francia határokon szolgálatot teljesítő rendőröket.

A Franciaországon keresztül európai lakhelyükre utazni szándékozó brit autósokat szerdától már nem engedték be a La Manche alatti alagútba brit oldalon. A Ferries P&O komptársaság korábban azt közölte az utasokkal, hogy „kizárólag a franciaországi lakhelyűeknek engedélyezik a belépést Franciaországba”. A most bejelentett utazási könnyítések azonban a kompforgalomra is vonatkoznak.

A franciaországi lakhelyű utasokra és az Eurostar vonatok utasaira eddig sem vonatkoztak korlátozások.

A brit külügyminisztérium csütörtökön a honlapján közölte, hogy sürgős magyarázatot vár a francia kormánytól, és azt tanácsolta állampolgárainak, hogy az utazás előtt tájékozódjanak a közlekedési vállalatoknál.

December 18. óta a francia utasítások szerint fontos indokra van szükség, hogy brit állampolgárok francia területre léphessenek. A francia belügyminisztérium szerint a britek harmadik ország állampolgárainak számítanak, az ehhez a kategóriához tartozó utazók számára pedig nem engedélyezett az átutazás egy másik európai uniós tagállamba.

MNO