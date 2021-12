Karácsony: Sosem értettem, miért buli a petárdázás

2021. december 31. 21:55

„Az év utolsó éjjelén több száz kutya és macska menekül fejvesztve a petárdázás miatt, akik közül sokan sosem térnek haza. Hiába van jelenleg betiltva, évek óta okoz súlyos sérüléseket és riadalmat autizmussal élő embertársainknak, a kisgyermekeknek, az idős embereknek, és a velünk élő társállatoknak. Sosem értettem, miért buli a petárdázás, és reményeim szerint a fővárosi rendészetnek idén sem kell sok büntetést kiszabnia miatta. Érdemes tudni ugyanis, hogy a közterület-felügyelők is kiszabhatnak helyszíni bírságot közterületen a nem szabályszerűen használt pirotechnikai eszköz tulajdonosával szemben.

Az Illatos úti ebtelepre ilyenkor több állat is bekerül, s miután ijedtükben képesek több kilométert is megtenni, vannak, akik többet nem is találkoznak családjukkal. Ezért most a gazdikhoz is szólok, már délután engedjük be a kutyákat, macskákat a házba: inkább legyen szőrös és sáros a nappali, mint hogy könnyes szemmel keressük őket másnap. Azok az állatok is legyenek biztonságosan elkerítve, garázsba bezárva, amelyek valamilyen okból nem tölthetik a családdal egy fedél alatt a szilveszter éjszakát.

Az ebtelep dolgozói mindent megtesznek, hogy az állatok jól érezzék magukat odabent, de semmi sem pótolhat egy családot. Tegyünk meg hát mindent azért, hogy minél kevesebb új lakója legyen az Illatos útnak, és ünnepeljünk felelősségteljesen!”

