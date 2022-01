Amerikaiaknak is el akarták adni a Városházát

Orosz és olasz befektetők mellett amerikai beruházónak is felkínálták eladásra a budapesti Városházát – közölte Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő, aki az erről szóló dokumentumokat eljuttatta a hatóságoknak is.

A Városháza-gate kapcsán a baloldal gyakran hangoztatja, hogy nincs is ügy, Budai Gyula viszont eddig összesen hat feljelentést tett, az erről szóló Facebook-posztjaiból pedig az derült ki, hogy a nyilvános dokumentumokon kívül sok minden mást is eljuttatott a nyomozó hatósághoz. Budai Gyula a Mediaworks Hírcentrumának adott interjúban elmondta: a rendőrséghez eljuttatott dokumentumok egy része elektronikus levelezés, amely Berki Zsolt és a vagyonkezelő ügyintézője, F. Ildikó és mások között folyt. A beszélgetés során azokról az ingatlanokról esett szó, amelyeket a főváros árult, amelyeknek a dokumentációját Karácsony Gergely nyilvánosságra hozta.

Budai elmondta, hogy egy olyan személytől kerültek birtokába ezek a levelek, akinek Berki Zsolt szintén el akarta adni a Városházát, ő azonban nem szerepel a nyilvánosságra került hangfelvételeken.

„Egy olyan ingatlanbefektetőről van szó, aki egy amerikai befektetőt képviselt ezeken a tárgyalásokon. Úgy tudom, hogy ő is hajlandó tanúvallomást tenni az ügyben a hatóságok előtt. Az amerikai befektető egy magyar és angol nyelvű dokumentumot kapott Berkitől a tárgyalások során a Városháza pontos paramétereivel. Van továbbá egy szerződés, amelyben a Városháza táskás embere kétmilliárd forintos »jutalékot« kért volna sikeres adásvétel esetén. A befektető emiatt állt el végül az üzlettől. Egyébként az amerikaiaknak is az volt a benyomásuk, hogy Berki Zsolt a főváros vezetésétől kapott mandátumot arra, hogy árusítsa a Városháza épületét” - mondta el Budai Gyula, aki szerint a „jutalék” összege azért ilyen magas, mert abból Berkinek sok mindenkinek vissza kellett osztania. „Jutott volna persze saját magának is, de a hangfelvételek alapján a főpolgármester-helyettesig kellett csorgatnia a pénzeket” - tette hozzá a fideszes politikus.

„Amit én láttam a legutóbbi ülésen, amikor a felvételeken is hallható Bodnár Dezsőt hallgatták meg, hogy a baloldal megpróbálta bohózatba fullasztani az ülést. Bodnár egyébként erős vallomást tett, elmondta, hogy Berki Zsolt jutalékért árulta a Városházát. Úgy vélem, hogy a baloldal hozzáállása miatt az amerikai befektetőket képviselő üzletembert inkább a rendőrségnek kellene meghallgatnia, aki tanúskodna is a hatóságok előtt” - hangsúlyozta Budai, aki szerint az egész Városháza-ügyet nem a fővárosi vizsgálóbizottságnak, hanem a rendőrségnek kell kivizsgálnia, mert erre nekik vannak megfelelő eszközeik.

Budai tudatta: egyes személyek nem, vagy csak részben hajlandóak együttműködni a vizsgálóbizottsággal. „Az F. Ildikó nevű vagyonkezelőbeli ügyintéző, aki Berki Zsolttal levelezett, csak írásban hajlandó válaszolni. Barts Balázs nagy nehezen jelent csak meg, Gansperger Gyula és Bajnai Gordon szintén csak írásban hajlandóak válaszolni. Ezt a rendőrséggel nem tehetik meg. Ha beidézik őket, akkor menniük kell, és a hatóság jó helyzetben lesz: náluk vannak a vágatlan beszélgetések, amelyeket kitehetnek az asztalra, a tanúk elé. Amennyiben Bajnai Gordont beidézik, akkor a hatóság előtt kell számot adnia arról, hogy milyen tudomása volt a jutalékos rendszerről és a városházi cápákról” - mondta el Budai.

„A főpolgármester megpróbálhatja elbagatellizálni az ügyet, de a bizonyítékok mást mutatnak. Ez egy jól felépített rendszer volt a vagyonkezelő ügyintézőjétől Berki Zsolton, Barts Balázson, Tordai Csabán keresztül – aki Karácsony jogi főtanácsadója – és Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesen keresztül, akinek a felvételek szerint oda kellett adni a jutalékot, egészen Karácsony Gergelyig. Ezt az főpolgármester tudta nélkül nem lehet megcsinálni” - emelte ki a politikus, aki az egész botrányban érintett Berki József kapcsán elmondta: a néhai Kiss Péter MSZP-s miniszter bizalmasa volt. Berkiéket a szocialista politikus személye köti össze Kiss Ambrussal, aki pedig a tárcavezető kabinetfőnöke volt 2006 és 2007 között.