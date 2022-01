Az antarktiszi kutatóállomásra is eljutott a koronavírus

2022. január 2. 11:45

Az antarktiszi Erzsébet hercegnő kutatóállomás 25 fős személyzetének kétharmada megfertőződött a koronavírussal – jelentette a belga média. A betegeknek nincsenek komolyabb tüneteik, és a helyszínen tartózkodik két orvos, valamint minden felszerelés megvan a kezelésükhöz.

Hogy az Antarktisz partjaitól mintegy 220 kilométerre, az úgynevezett Maud királyné földjére mégis hogyan juthatott el a kórokozó, az egyelőre rejtély.

Egyrészt mert a kutatóállomás az egyik legelzártabb hely a világon. Másrészt mert minden kutató be volt oltva kétszer, sőt egyikük már a harmadik vakcinát is megkapta. Ráadásul a beutazási protokoll is rendkívül szigorú:

A tudósokat először letesztelték Belgiumban, mielőtt elindultak Dél-Afrikába. Ezután újabb teszt következett, öt nappal dél-afrikai érkezésük után. Cape Townban tíz napra karanténba vonultak. Az Antarktiszra induláskor ismét PCR-tesztet csináltak. Majd öt napra rá, már a kutatóbázison, újabbat.

Hiába az elővigyázatosság és a négy teszt, még december közepén az új érkezők között kimutatták a vírus jelenlétét. Bár a fertőzöttet azonnal elkülönítették, hamarosan újabb két esetet regisztráltak. Őket december 23-án elszállították, de ez sem fékezte meg a kór terjedését. Szakértők gyanítják, hogy az omikron variáns bukkanhatott fel a Déli-sarkon, mert Dél-Afrikában ez a változat felelős az esetek 99 százalékáért. Mindenesetre a tudósok karanténba vonultak, a január 12-re tervezett következő csoportot pedig egyelőre elhalasztották.

Az Erzsébet hercegnő kutatóállomást Belgium építette, működését 2009-ben kezdte meg. Nevét Fülöp belga király legidősebb gyermekéről kapta. A bázison belga és nemzetközi tudóscsapat főként a klímaváltozást vizsgálja. De már a kutatóállomás épületegyüttese is kivételes tudományos teljesítmény: egy sziklagerincre húzták fel, olykor akár 300 kilométeres szelet is ki kell állnia. Környezetvédelmi szempontok figyelembevételével tervezték, energiaellátását például kizárólag megújuló forrásokból biztosítják.

MNO