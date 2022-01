Koronavírus - NNK: ismét időpontfoglalás nélkül lehet kérni az oltást

2022. január 3. 15:35

Januárban minden csütörtöktől szombatig ismét időpontfoglalás nélkül lehet kérni a koronavírus elleni oltást a kórházi oltópontokon és a járásközponti szakrendelőkben - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője hétfőn a közmédiának.

Galgóczi Ágnes hozzátette: januárban a háziorvosoknál is oltásiakció-hétvégéket szerveznek. Minden háziorvos egy-egy pénteket és szombatot kiválasztva a praxisába tartozó oltandókat védőoltásban részesítheti.

Hangsúlyozta: a novemberben lezajlott oltási akcióhetek nagy sikerrel zajlottak. A harmadik oltások nagy része ekkor történt meg. Több mint 6 millióan megkapták az első oltásokat, és az oltottak több mint fele már a harmadikat is, ami nagyon fontos a járvány további megakadályozása, az omikron variáns elterjedésének megakadályozása szempontjából.



A szakember közölte: az 5-11 éves korosztály oltása is folyamatosan zajlik a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál. Már több mint 61 ezren regisztráltak az oltásra; több mint 47 ezren már megkapták az első dózist, és a héten sokan már a második oltást kapják.



Az oltóanyag folyamatosan érkezik a gyermekek számára is, de javasolt időpontot foglalni a https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas oldalon.



Galgóczi Ágnes közölte: a szennyvizekben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a vizsgált minták esetében lassú csökkenést mutat. Bíznak abban, hogy a járvány leszálló ágba kerül, és az oltásokkal a járvány továbbterjedését meg tudjuk akadályozni - mondta.

MTI