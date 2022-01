A józan ész csatanyerése: az Európai Bizottság az atomenergia mellé állt

2022. január 3. 19:26

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Az Európai Bizottság szerint a földgáz és a nukleáris energia eszköz lehet a túlnyomórészt megújuló energiaforrásokra történő átállás elősegítésében - közölte az uniós bizottság hétfőn.

A brüsszeli testület közölte: konzultációkat indított az Unió egyes nukleáris és gázipari tevékenységekre vonatkozó, felhatalmazáson alapuló kiegészítő jogszabálya szövegtervezetéről. A konzultációt az indokolja, hogy tudományos szakvélemények szerint a földgáz és az atomenergia segítheti a tagállamokat a megújuló energiaforrásokra történő átállás során.



Az Európai Bizottság kiemelte: az uniós taxonómia, azaz az uniós szinten egységes osztályozási rendszer iránymutatással szolgál a befektetők számára, hogy olyan tevékenységek jussanak magánberuházások révén finanszírozáshoz, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a következő 30 év folyamán az Európai Unió klímasemlegességet érhessen el. Tájékoztatásuk szerint amennyiben az atomenergia és a földgáz is bekerülne az uniós taxonómia-rendeletbe, ez azt jelentené, hogy ezeket az energiaforrásokat egyértelmű és szigorú feltételek mellett kell besorolni. Például biztosítani kell, hogy a földgáz vagy megújuló forrásokból származzon, vagy 2035-re alacsony szintű kibocsátást generáljon - írták.



A kidolgozás alatt álló jogszabály hatálya alá tartozó tevékenységek, a várakozások szerint, felgyorsítják majd a károsabb energiaforrások, például a szén kivezetését, és elősegítik, hogy az Európai Unió alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású, környezetkímélőbb energiaszerkezet felé mozduljon el - tették hozzá a Bizottság illetékesei.



Tóth Edina és Gyürk András fideszes európai parlamenti (EP-) képviselők az MTI-hez eljuttatott közleményükben hangsúlyozták: azzal, hogy az atomenergia és a földgáz is bekerülhet az uniós taxonómia-rendeletbe, Brüsszel zöld minősítést adna a földgáz- és atomenergia-beruházásoknak, amelyek így uniós pénzügyi forrásokból részesülhetnek.



"Az Európai Bizottság végre a józan ész mentén fogalmaz meg klímavédelmi javaslatokat. Ez a két fenntartható technológia elengedhetetlen a rezsiköltségek alacsonyan tartásához és a klímacélok teljesítéséhez" - fogalmaztak.



Tóth Edina szerint megtette hatását a magyar kormánypárti nyomásgyakorlás, mivel az illetékesek többször fordultak az EU vezetőihez, hogy vegyék számításba az atomenergia és a földgáz szerepét a zöld átmenetben. "Kitartó munkánk eredménye az uniós bizottság mostani tervezete. A döntésnek köszönhetően fenntartható a rezsicsökkentés, miközben a nukleáris energia hozzájárul a klímacélok eléréséhez is" - fogalmazott.



Gyürk András kijelentette: a brüsszeli energiapolitika megbukott, csak a rezsiárak robbanásszerű emelkedését tudja felmutatni. "Az Európai Bizottság ezért visszakozott, azonban a csata még nem ért véget. A baloldal mindent be fog vetni, hogy a saját kudarcos zöldideológiáját érvényesítve változtasson a javaslaton. Ez ellen tovább fogunk küzdeni" - tette hozzá a Fidesz EP-képviselője.



MTI