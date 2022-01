Szijjártó Pétert is Madéfalvára várják

2022. január 4. 10:49

A madéfalvi veszedelem 258. évfordulója alkalmából tartanak megemlékezést pénteken a Siculicidium-emlékműnél. A beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a tervek szerint jelen lesz Magyarország külgazdasági és külügyminisztere is. Pénteken minden érdeklődőt szeretettel várnak a Siculicidium-emlékműhöz

Kép: Veres Nándor

„Ha az embernek mély gyökerei vannak, mindegy, hová sodródik el, életet tud teremteni magának és közösséget tud létrehozni” – fogalmazott Szentes Csaba madéfalvi polgármester (fotón jobbra), utalva a veszedelem miatt Madéfalváról Bukovinába vándorolt székelységre. Mint mondta, 2014 óta talált egymásra a madéfalvi, illetve az 1764-ben az elvándorlást választó és a moldvai Bukovinába menekült közösség.

„Tagjai vagyunk a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének, az éves közgyűlésnek pedig idén újból településünk az otthont, amelyet a pénteki ünnepséget követően tartunk” – közölte. Ennek apropóján 150 anyaországi vendég érkezése várható vízkereszt estéjén, mint ahogy más politikai elöljárók és a moldvai csángók is képviseltetik magukat majd az ünnepségen. A polgármester arra buzdít minden helyit, hogy az ünnepnapon mindenki bátran tűzze ki portájára a székely zászlót.

A pénteki program délelőtt tíz órakor ünnepi szentmisével veszi kezdetét a Siculicidium-kápolnában, amelyet a település egyik díszpolgára, Tamás József nyugalmazott segédpüspök fog celebrálni, és amelyet az emlékműnél ki is fognak vetíteni. Fél tizenkettőkor a Siculicidium-emlékműnél köszöntő és ünnepi beszédek hangzanak majd el, felszólal többek között Potápi Árpád János, Magyarország Miniszterelnökségének nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter is. Külön megtiszteltetés számunkra, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter eleget tett meghívásunknak és felkérésünknek, így ő is részt vesz, illetve beszédet tart a megemlékezésen – fogalmazott a településvezető.

Szombaton hagyományos székely disznóvágásra és disznótoros vacsorára kerül sor a helyi és bukovinai székelyek részvételével, amely által a közösségek megosztják egymással gasztronómiai tudásukat.

Korpos Attila

szekelyhon.ro