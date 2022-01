Zsigó Róbert: Magyarország családbarát ország

2022. január 4. 12:11

Magyarország családbarát ország - jelentette ki a családokért felelős parlamenti államtitkár a kormány Facebook-oldalára kedden feltöltött videóban.

Zsigó Róbert azt mondta: több mint egy évtizede dolgoznak azért, hogy megerősítsék a családokat. Ennek a munkának a részeként folyamatosan növelik a családtámogatások összegét.



A kormány 2010 óta 3,5-szeresére, 3500 milliárd forintra növelte a költségvetésben a családtámogatásokra fordítható összeget. A cél, hogy Magyarországon egyre könnyebb legyen családot alapítani, gyermeket vállalni, gyermeket nevelni - hangsúlyozta az államtitkár.



Január elsejétől 200 ezer forintra emelték a minimálbért - tette hozzá -, ennek következtében több családtámogatás összege is emelkedett. Januártól bruttó 280 ezer forintra emelkedett a gyed (gyermekgondozási díj) maximális összege, ez a 2010-es összeg 2,5-szerese.



Kitért arra is, hogy bevezették, és folyamatosan emelik a diplomás gyedet. Az alapképzésben részt vevő hallgatóknak ez bruttó 140 ezer forintot, a mesterképzésben részt vevőknek bruttó 182 ezer forintot jelent. Január elsejétől a minimálbér összegére, bruttó 200 ezer forintra emelte a kormány a gyermekek otthongondozási díjának, a gyodnak az összegét - mondta Zsigó Róbert.



"Ezen intézkedésekből is látszik, hogy mi - a 2010 előtti baloldali kormányokkal ellentétben - a válság idején sem elveszünk a családoktól, hanem minden eszközünkkel támogatjuk őket. Mi továbbra is a családokért dolgozunk" - hangoztatta a családokért felelős parlamenti államtitkár.



MTI