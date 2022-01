Covid – Nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló az 5-11 évesek oltásához

2022. január 4. 12:20

Folyamatosan nyitva a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap az 5-11 éves gyermekek oltásához - hívta fel a figyelmet a koronavirus.gov.hu kedden.

Felidézték: Magyarországon tavaly december 15-én kezdődött a gyermekek oltása, 77 kórházban működik kifejezetten nekik kialakított oltópont.



Kórházi oltópontra előzetes internetes regisztráció és időpontfoglalás után lehet vinni a gyermeket. A szülők számára folyamatosan nyitva van a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették - írták.



A gyermekeket a https://vakcinainfo.gov.hu/ oldalon lehet regisztrálni az oltásra. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szülők a gyermek adataival és eddig a regisztrációnál még nem használt emailcímmel rögzíthetik a gyerekeket, egy emailcímről egyet. Arra kérték a szülőket, hogy pontosan adják meg a gyermek adatait és az elérhetőségeket. Kiemelték: csak az ötödik életévet betöltött gyermek regisztrálható érvényesen.



Tudatták azt is, hogy a regisztráció érvényesítése, a megadott adatok hitelességének ellenőrzése 1-3 napot vehet igénybe. Az internetes időpontfoglalóban csak az érvényesen regisztrált szülők tudnak időpontot foglalni.



Az időpontfoglalóba a már regisztrált gyermek TAJ-számával és születési dátumával tudnak belépni a szülők, majd kiválaszthatják a legmegfelelőbb időpontot és kórházi oltópontot. Az 5-11 évesek esetében természetesen a vakcina nem választható, az időpontfoglaló kizárólag a gyermekoltáshoz használható Pfizer-Biontech-vakcinát ajánlja fel - jegyezték meg.



A kormányzati honlapon felhívták a figyelmet arra, hogy a szülő a házi gyermekorvosnál is jelezheti, hogy szeretné gyermekét beoltatni.



Kiemelték: a házi gyermekorvosoknak kiadott szakmai ajánlás szerint az oltást először a krónikus betegségben szenvedő - például szervtranszplantált, daganatos beteg, krónikus veseelégtelen, cukorbeteg, malnutrícióban (alultápláltságban) szenvedő, autoimmun beteg vagy egyéb krónikus betegség miatt kiemelt kockázati csoportba tartozó -, a szülő által beoltatni kívánt gyermekek számára kell biztosítani. Ha ilyen gyermek a praxisban nincs, vagy nem kívánja - nem jelzi a háziorvosnak - a szülő a krónikus beteg gyermek oltását, akkor az oltóanyag várakozás nélkül beadható egészséges gyermeknek is.



Minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri és az oltásnak nincs ellenjavallata. Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavalt. A második oltás a gyermekeknél is 3 héttel esedékes az első oltás után - közölték.



Az oltást jelentősen felgyorsítja, ha a szülő magával viszi a kinyomtatott, kitöltött és aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatot, amely letölthető a koronavirus.gov.hu oldalról - jegyezték meg.



A kormányzati honlapon tudatták azt is, hogy 2021 decemberében 138 ezer adag - 69 ezer gyermek oltásához elég - vakcina érkezett, januárban pedig 150 ezer adag érkezése várható.

MTI