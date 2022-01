A déli, délkeleti megyékben időszakosan vékonyabb lehet a felhőzet

2022. január 4. 18:27

Várható időjárás szerda éjfélig: reggelig felhős ég lesz a jellemző, de átmenetileg akár nagyobb szakadozások is lehetnek. Az északi, északkeleti megyékben gyenge eső előfordulhat. Az éjszaka második felétől észak felől egyre nagyobb területen beborul az ég, de szerdán a déli, délkeleti megyékben időszakosan vékonyabb lehet a felhőzet és (szűrt) napsütésre is van esély. Hajnaltól észak felől egyre többfelé valószínű eső, záporeső, estétől az Észak-Dunántúlon néhol havas eső, havazás is lehet. A délnyugati szél szerdán fokozatosan északnyugatira fordul, több helyen erős, néhol viharos lökések valószínűek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 6 és 11 fok között valószínű, de az Északi-középhegység és az Alpokalja szélvédett tájain ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 10 és 17 fok között alakul, de az Észak-Dunántúlon és az Északi-középhegységben 10 fok alatt maradhat a csúcsérték.



MTI