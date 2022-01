A zilahi Wesselényi Kollégium visszaszolgáltatási pere

2022. január 4. 20:49

Megfellebbezte a Zilahi Polgármesteri Hivatal a Kolozsvári Táblabíróság restitúciós határozatát, ezért ismét a legfelsőbb bíróságon folytatódik a per a zilahi Wesselényi Kollégium tulajdonjogáért - közölte kedden a Maszol.ro hírportál.

Az épület – kronikaonline.ro

A fellebbezés tényét Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspöke közölte az egyik közösségi portálon. Azt is hozzátette, hogy a tulajdonjogi perrel párhuzamosan folytatódik az ellene és Kató Béla erdélyi református püspök ellen indított büntetőjogi eljárás. Az ügyészség ugyanis a két egyházi elöljárót okirat-hamisítással, csúszópénz adásával és hamisított okirattal történt visszaéléssel gyanúsította meg a Wesselényi Kollégium restitúciós ügye kapcsán. A püspök szerint bármi is történjék, az egyház is élni fog a fellebbezés jogával, ami szerinte annyit jelent, mint "segítségül hívni Istent".



A Kolozsvári Táblabíróság december másodikán hozott első fokú ítéletet, melyben visszaszolgáltatta a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek a zilahi Wesselényi Kollégium épületeit. A bíróságok portálján közölt ítéletkivonat szerint a táblabíróság részben hagyta jóvá az egyház kérését. Bizonyos épületszárnyakért az egyháznak fizetnie kell, másokért viszont kárpótlást kap.



A Zilah központjában álló Református Wesselényi Kollégium épületét a kommunista román állam a református egyháztól vette el az 1948-as államosítás során. A patinás épületet 2003-ban igényelte vissza az egyház. A bukaresti restitúciós bizottság azonban bizonyos hiányosságokra hivatkozva elutasította a visszaszolgáltatást. Az elutasító határozatot az egyházkerület megtámadta a Kolozsvári Táblabíróságon, de első fokon elveszítette a pert. Fellebbezése nyomán a román legfelsőbb bíróság 2019 októberében visszaküldte az ügyet az első fokon eljáró bíróságra. Az újratárgyalás nyomán rendelte el a táblabíróság a visszaszolgáltatást.



A Zilahi Református Wesselényi Kollégiumnak szimbolikus értéket ad, hogy 1892 és 1896 között ebben az intézményben tanult és érettségizett Ady Endre. A visszaigényelt patinás iskolaépület Ady tanulmányai után, 1904 és 1906 között épült.

MTI