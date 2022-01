Elkezdődött a gyorsvasút Belgrád és Újvidék közötti szakaszának tesztelése

2022. január 4. 23:05

Elkezdődött a gyorsvasút Belgrád és Újvidék közötti szakaszának tesztelése, jelentette be Tomislav Momirović építési, közlekedési és infrastrukturális miniszter, s hozzátette, a vasút márciusban nyílik meg az utasforgalom előtt.

Hamarosan két újabb Stadler vonat érkezik Szerbiában, az egyik január végén, a másik március elején, mondta a tárcavezető, s emlékeztetett, hogy az ország összesen három vonatot vásárolt a svájci cégtől, s az első októbert végén érkezett meg.

Leszögezte, harminc évvel ezelőttig a közelekedés alapját a vasút jelentette, azonban ez már régen megváltozott, viszont újra vissza kellene hozni a közlekedés ezen módját, hiszen környezetvédelmi szempontból is ez a legjobb.

Emlékeztetett, folyamatban van a Szabadka–Szeged vasútvonal felújítása is, amely 2021-ben kezdődött, s a Belgrád–Budapest gyorsvasút szempontjából is fontos projekt. Momirović kiemelte, Belgrád, Újvidék, Szabadka és sok más vajdasági város is jó összeköttetésben lesz Budapesttel.

„Arra számítunk, hogy 2025-ig elkészül a Belgrád–Budapest gyorsvasút, de ez nem csupán tőlünk függ” – jegyezte meg a miniszter.

Hozzátette, a szerbiai rész Szabadkáig 2024 végéig vagy legkésőbb 2025-ig elékszül, ami azt jelenti, hogy Szerbia közlekedési szempontból már az Európai Unió része lesz, írja a Tanjug.

vajma.info