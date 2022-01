Bakondi: csaknem 122 ezer migránsbűnözőt fogtak el tavaly

2022. január 5. 09:48

Csaknem 122 ezer határsértőt és több mint 1200 embercsempészt fogtak el tavaly a magyar hatóságok - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Bakondi György közölte: 2020-ban 45 500 határsértőt fogtak el, vagyis jelentős a növekedés a magyar határon átjutni próbálkozók számában.



Idén január első napjaiban már 860 határsértőt és hét embercsempészt fogtak el. "Vagyis azt lehet mondani, hogy az európai migrációs útvonalak továbbra is zsúfoltak; erős nyomás alatt tartják az Európai Unió külső határait védelmező országokat" - összegezte a főtanácsadó.



Bakondi György súlyos változásnak nevezte, hogy egy újabb migrációs útvonal is létrejött tavaly Fehéroroszországon keresztül, Lengyelország érintésével, Litvánia felé.

Hozzáfűzte: mostanra valamelyest csökkent a migránsok száma az új útvonalon, de továbbra is van mozgás.



Bakondi György felhívta a figyelmet arra, Törökország felől nagyon sokan érkeznek Afganisztánból, Indiából és Pakisztánból.



Kitért arra is, az idei migrációs adatok nagyban függnek majd attól, hogy az európai döntéshozók milyen politikát fogalmaznak meg. Jelenleg ugyanis, míg egy uniós állampolgár csak szigorú feltételek mellett utazhat Európában a koronavírus-járvány miatt, a migránsok voltaképpen kontroll nélkül teszik ezt - jelentette ki.



Bakondi György az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában azt is mondta, Magyarország nemcsak a magyar emberek biztonságát védi a határon, hanem az uniós polgárokét is, ezért indokolt lenne, hogy az Európai Unió részt vegyen - legalább felerészben - a határőrizet finanszírozásában. Erre azonban eddig nem érkezett válasz - jelezte.



