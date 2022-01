Tízszázalékos illetményemelésben részesülnek a rendvédelmi dolgozók

2022. január 5. 11:47

A hivatásos rendvédelemben szolgálatot teljesítők január 1-jétől 10 százalékos illetményemelésben részesülnek, emellett az arra jogosultak egyszeri, hathavi fegyverpénzt is kapnak - jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán.

Kontrát Károly hivatalos közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta, az emeléssel a kormány a rendvédelmieknek a kiegyensúlyozott közrend és közbiztonság fenntartása érdekében kifejtett eredményes teljesítményét, a koronavírus-járvány megfékezésében és következményeinek enyhítésében tanúsított kiemelkedő helytállását és az illegális migráció elleni küzdelemben teljesített szolgálatát ismeri el.



Közölte: a tízszázalékos kiegészítő juttatás a rendvédelemben hivatásos jogviszonyban foglalkoztatottak részére alanyi jogon jár.



Az államtitkár hozzátette: a kormány rendeletet hozott arról is, hogy a hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő, egyszeri szolgálati juttatásban is részesül, a fegyverpénzt február 15-éig kifizetik az arra jogosultaknak.



A rendőrök, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás, a terrorelhárítás, az idegenrendészet, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a belső bűnmegelőzés és felderítés szervezeteiben foglalkoztatottak számára kifizetésre kerülő összeg idén meghaladja a 227 milliárd forintot, az intézkedéscsomag 55 653 embert érint.



"Magyarország előre megy, nem hátra a rendvédelem hivatásos állományának megbecsülésében is" - tette hozzá Kontrát Károly.

MTI