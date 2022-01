Éjszaka késsel támadt alvó gyerekre a bűnöző

2022. január 5. 19:09

A Szegedi Törvényszéken szerdán előkészítő ülésen tárgyalták annak a férfinak az ügyét, aki álmukban megpróbálta megölni korábbi élettársa rokonait, köztük egy gyereket tavaly a Csongrád-Csanád megyei Apátfalván.

A 36 éves tótkomlósi férfit több ember, részben 14. életévét be nem töltött, részben védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével vádolják.



A férfi több alkalommal bántalmazta, illetve megfenyegette korábbi élettársát - emiatt jelenleg is büntetőeljárás folyik ellene -, a nő ezért anyaotthonba költözött, amelyről azonban nem tájékoztatta a vádlottat. Ezért a férfi tavaly január 20-án este ittasan megjelent a nő rokonainak apátfalvi otthonában, és kérte, hogy ott maradhasson éjszakára. Ezt a sértettek elutasították, a bejárati kaput lelakatolták, valamint a kutyát is elengedték.



A vádlott - miután többször is hívogatta telefonon korábbi élettársa fivérét - éjszaka visszatért az épülethez, bemászott az udvarra, és bement az házba. Az ingatlanban a nő testvére, annak élettársa és közös gyermekük egy ágyban aludt. A vádlott hozzájuk lépett, azt kiáltotta, hogy "megölöm a fiadat, meghaltok", majd egy késsel az alvó gyermek felé szúrt.



A gyermek édesapja a kiabálásra felébredt, és a szúrást sikerült a kezével fölfognia, míg a gyermeket édesanyja kirántotta az ágyból. A vádlott ezután többször megszúrta az édesapát, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. Életét csak a rokonai nyújtotta elsősegély, és az elvégzett műtétek mentették meg.



Végül az édesanya kiabálására a másik szobában alvó egyik hozzátartozó felébredt, és sikerült megfékeznie a vádlottat, aki elmenekült a házból.



Az ügyészség a vádlottal szemben a bűnösség beismerése esetére 15 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, melyből nem bocsátható feltételes szabadságra.



A bíróságra kéz- és lábbilincsben elővezetett férfi elismerte, hogy megszúrta korábbi élettársa fivérét, azt azonban tagadta, hogy a gyereket is meg akarta ölni. Az ügyben a bíróság ezért tárgyaláson fog dönteni.

MTI