Koronavírus - 6,273 millió a beoltottak száma hazánkban, elhunyt 80 beteg

2022. január 6. 09:34

Magyarországon a beoltottak száma 6 272 718, közülük 5 996 472-en a második, 3 198 951-en pedig már a megerősítő, harmadik oltást is megkapták. 6454 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 276 433-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 80, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 39 679-re emelkedett - közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.

A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 133 345, az aktív fertőzötteké pedig 103 409-re emelkedett. Kórházban 3101 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 307-en vannak lélegeztetőgépen.



Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed - emelték ki.



Közölték: csütörtök délután újabb oltási akció kezdődik, januárban minden csütörtök és péntek délután, valamint szombatonként lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben, ahol ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet kérni az oltást.



Kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltást - tették hozzá, ismertetve: a központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani.



Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál - tudatták.



Hangsúlyozták: a megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását, mert a harmadik oltással ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség.



Emellett a háziorvosok is tartanak oltási akciókat a rendelési időben végzett oltásokon túl, a hétvégi oltási akciónapokra külön térítésre jogosultak - közölték.



Hozzátették: már a 12-17 évesek megerősítő harmadik oltásához is lehet időpontot foglalni az interneten.



Tudatták azt is, hogy folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához is. A kedden érkezett 48 ezer adag Pfizer-vakcinával folytatódhat a gyermekek oltása a kórházi oltópontokon és a házi gyermekorvosoknál.



A kormányzati portálon felhívták a figyelmet arra, hogy az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett továbbra is maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és a sportrendezvényeken. A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátóhelyeken pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.



Az átoltottság növeléséért a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál erről a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben az üzemorvosok is beadhatják az oltást - ismertették.



A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (218 242) és Pest megyében (172 808) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (78 166), Hajdú-Bihar (69 687), Bács-Kiskun (68 075), Szabolcs-Szatmár-Bereg (65 669) és Győr-Moson-Sopron megye (63 866). A fertőzéssel legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (26 934).



Hatósági házi karanténban 17 424-en vannak, a mintavételek száma 9 256 170.

MTI