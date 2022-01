Újból letartóztatták a Katzenbach Imre megölésével gyanúsított három férfit

2022. január 6. 10:55

A Fővárosi Törvényszék újból elrendelte annak a három férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint előre kitervelten és aljas indokból megölt egy volt labdarúgót - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-t. Sajtóhírek szerint a gyanúsítottak áldozata Katzenbach Imre egykori MTK-s futballista.

Katzenbach még futballistaként – mtkbudapest.hu

Az eljárás jelenlegi adatai szerint egy vállalkozás vezetői azzal bízták meg az egyik gyanúsítottat, hogy ölesse meg a sértettet, aki több mint félmilliárd forinttal tartozott nekik. A megbízók attól is tartottak, hogy "a cégükkel szemben már megindult büntetőeljárás során" a sértett terhelő vallomást tehet rájuk - áll a főügyészségi közleményben.



Az emberölés végrehajtásával meggyanúsított két férfi cselekménye társtettesként, előre kitervelten és nyereségvágyból elkövetett emberölésnek minősülhet, míg harmadik társuké felbújtóként, előre kitervelten és aljas indokból elkövetett emberölés megállapítására alkalmas. Ezek a cselekmények akár életfogytiglannal is büntethetők - írták.



Az elsőfokú bíróság december 21-én a gyanúsítottak letartóztatását megszüntette és nyomkövető eszközzel ellenőrzött bűnügyi felügyeletüket rendelte el, ám az ügyészég ez ellen fellebbezett.



Másodfokon a Fővárosi Törvényszék szerdán újból elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását egy hónapra. A törvényszék nem értett egyet az elsőfokú bírósággal abban, hogy nem áll fenn a nyomozás, a bizonyítás megnehezítésének veszélye.



Korábbi sajtóhírek szerint az áldozat Katzenbach Imre egykori MTK-s labdarúgó lehet, akit az úgynevezett Eclipse-ügyben több mint egy évtizede köröztek a hatóságok, és akkor nyomtalanul eltűnt, a holttestét pedig 2020 őszén találták meg Baranyában.



Az Eclipse-ügy 2010 március közepén robbant ki. A Vám- és Pénzügyőrség sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy Katzenbach Imre megalapozottan gyanúsítható bűncselekményben való aktív részvétellel, ugyanis mintegy félmilliárd forint került a bankszámlájára. A hatóságok szerint a 2005 és 2009 között nagy értékű informatikai, gépkocsik eredetiségvizsgálatára és biometrikus útlevelek elkészítésére kiírt közbeszerzési pályázatokon nyerő Eclipse vezetői a tízmilliárdos nagyságrendű árbevétel után fizetendő áfa mértékét jogellenesen csökkentették, így a cég több mint egymilliárd forintnyi adót nem fizetett be.



MTI