Párizs a jogállamiság sajátos értelmezésébe merül a Covid-hullámok idején

2022. január 6. 20:53

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Az Európai Unió alapját jelentő jogállamiság uniós szintű és tagállami megerősítése a január elsején kezdődött, fél évig tartó francia EU-elnökség prioritásai közé tartozik - közölték francia kormányzati tisztségviselők Párizsban csütörtökön.

Az uniós ügyekért felelős külföldi újságírókkal folytatott megbeszéléseiken a francia kormányzati források arról tájékoztattak, hogy az Európai Unió Tanácsának francia elnöksége az általános uniós ügyekért felelős miniszterek márciusra tervezett informális ülésén mélyreható megbeszélést kíván folytatni a jogállamiság helyzetéről más uniós tagállamok mellett Magyarországgal és Lengyelországgal is.



Az általános uniós ügyekért felelős miniszterek májusi ülésén pedig a francia elnökség meghallgatást tervez Magyarországgal az uniós alapértékek állítólagos "súlyos és módszeres megsértése" miatt indított 7-es cikk szerinti eljárás ügyében.



A tisztségviselők tájékoztatása szerint Franciaország a hathónapos elnökség idején mindenekelőtt Európa önállóságának megteremtésére törekszik. Szavaik szerint a koronavírus-járvány ugyanis különösen rámutatott az EU függőségeire és sebezhetőségére mind az egészségügy, mint a gazdaság területén. A francia elnökség továbbá meg akarja erősíteni, hogy az európai vállalkozások egyenlő versenyfeltételek mellett kereskedhessenek a világban, és azt, hogy az EU nemzetközi partnereinek mindegyike tiszteletben tartsa kötelezettségvállalásait - közölték.



A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban elmondták, meg kívánják teremteni annak feltételeit, hogy a járvány utáni helyreállítás során a gazdasági fejlődés összeegyeztethető maradjon az éghajlat-politikai törekvésekkel. Emlékeztettek: az EU az Európában gyártott vakcinák legalább felét a rászoruló országokba juttatja. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták, hogy Franciaország szeretné felgyorsítani a koronavírus elleni oltóanyagok helyi gyártási kapacitásának kiépítését Afrikában, például Szenegálban és Dél-Afrikában.



Szavaik szerint az Európa közelében és a távolabbi szomszédságában jelentkező bizonytalanságok szintén rámutattak Európa önállóságának fontosságára.

Elengedhetetlennek nevezték, hogy Európa másoktól függetlenül legyen képes lépéseket tenni a rá leselkedő biztonsági kihívások kezelésére. Elmondták, az európai önállóság az uniós határok ellenőrzését és hatékony védelmének képességét is jelenti.



"Meg kell előzni, hogy a migránsok fenyegetést jelentsenek Európa biztonságára" - fogalmazott egy illetékes francia kormányzati tisztségviselő.



Meg kell teremteni, hogy mindazoknak, akik át kívánják lépni az uniós hatásokat, az illetékes nemzeti hatóságok képesek legyenek minden kétséget kizáróan megállapítani a személyazonosságát - tette hozzá.



A tisztségviselők kiemelték azt is, hogy a határvédelem mellett meg kell őrizni az unión belüli szabad mozgás lehetőségét, támogatni kell a migráció uniós frontországait feladataik ellátásában, köztük a migránsok elhelyezésében. Kijelentették: a szolidaritás jegyében mihamarabb megegyezésre kell jutni az unió közös migrációs szabályozásáról. Az Európai Bizottság migrációs csomagja "kiváló javaslat" - hangsúlyozták.



Kiemelték, az európai szuverenitást az uniós bel- és külpolitika esetében is meg kell teremteni. Ennek sikere lehetővé fogja tenni az önálló döntések meghozatalát, valamint az európai érdekek és értékek védelmét, a jogállamiság betartását és betartatását minden tagországban - közölték.



Az ukrán határ közelében tapasztalt orosz katonai csapatösszevonással összefüggésben hangsúlyozták: noha a lépés félelmet kelt, párbeszédre kell törekedni Moszkvával. Emellett fontos az is, hogy Európának kész válaszai legyenek a lehetséges orosz agresszió esetére - húzták alá.



"Ha Moszkva hajlandó a párbeszédre, a lehetőséget Európának meg kell ragadnia, a párbeszéd elmaradása ugyanis évtizedekkel vetheti vissza a kialakítani kívánt partnerség lehetőségeit" - fogalmaztak.



A kazahsztáni, emberéleteket is követelő tüntetésekkel kapcsolatban hangsúlyozták: Párizs a feszültség csökkentésére szólítja fel a válságban érintett minden felet, és "önmérsékletre" a külföldi erőket. Kijelentették: a vasárnap óta tartó megmozdulások résztvevőivel szemben alkalmazott erőszak, valamint az elmúlt órák eseményei rendkívül aggasztóak. Franciaország az összes érdekelt fél bevonásával folytatott párbeszédet szorgalmazza, a polgárok alapvető jogainak tiszteletben tartása mellett - tették hozzá.

