A Fidesz szerint szabálytalanul választották meg a szegedi Agóra vezetőjét

2022. január 7. 10:19

A Fidesz és a KDNP szerint szabálytalanul választották meg a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra új igazgatóját, ezért pénteken rendkívüli közgyűlésen kérték a döntés visszavonását, a testület azonban határozatképtelen volt.

Tápai Péter, a Fidesz szegedi közgyűlési frakciójának vezetője azt mondta, képviselőtársaival azt kezdeményezték, hogy a közgyűlés vonja vissza a közművelődési intézmény vezetői posztjára kiírt pályázatról hozott döntést, és folytasson le új eljárást. Erre megfelelő idő áll rendelkezésre, hiszen a jelenlegi igazgató, Orbán Hedvig megbízatása csak február 15-én jár le.



A politikus kifejtette, álláspontjuk szerint olyan embert nyilvánított a közgyűlés a pályázat győztesévé, aki jogilag már nem volt pályázó.



Haág Zalán (KDNP), a közgyűlés kulturális bizottságának elnöke hangsúlyozta, Orbán Hedvig megfelelő végzettséggel, hosszú időn át kifogástalan szakmai munkával irányította a Szent-Györgyi Albert Agórát. A közgyűlés tíz éve és öt éve is konszenzussal választott meg az intézmény élére. Decemberben a közgyűlés többsége azonban szakmai gyakorlattal és helyismerettel nem rendelkező embert nevezett ki az immár a város művelődési házait is magában foglaló kulturális intézmény vezetőjévé.



Chovanecz Katalin (Fidesz) azt mondta, az Agóra új vezetőjének megválasztása hemzseg az eljárásjogi szabálytalanságoktól: a Fidesz vitatja, hogy a posztra megválasztott Balázs Csaba megfelelő végzettséggel rendelkezik, és szakmai gyakorlata is hiányzik, mert a Siklósi Várszínház igazgatójaként előadóművészeti nem pedig közművelődési intézményt vezetett.



Martonosi Éva jegyző a Fidesz-KDNP képviselőinek indítványához fűzött észrevételében kifejtette, a Szent-Györgyi Albert Agóra igazgatói posztjára kiírt pályázatot a jogszabályi előírások betartásával bírálták el. Balázs Csaba pályázata érvényes volt, őt a szakmai bírálóbizottság időben meghallgatta, és közgyűlés az érvényes pályázatot benyújtók közül választotta ki a posztra.

MTI