Kner-emlékév lesz 2022 Gyomaendrődön

2022. január 7. 11:54

Kner-emlékévvé nyilvánította a 2022-es évet a gyomaendrődi önkormányzat, ugyanis idén 140 éve alapították a Kner-nyomdát, amely jelenleg is a város egyik legnagyobb munkaadója.

Toldi Balázs (független) polgármester pénteken az MTI-nek elmondta, színes programsorozattal emlékeznek meg a nyomdaalapítóról, a polgárosodó Gyoma egyik legjelentősebb alakítójáról, Kner Izidorról és a magyar könyvészetet megújító tipográfus, nyomdász, könyvművész Kner Imréről.



Az emlékév célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a Kner család Gyomára, annak társadalmi, gazdasági és kulturális életére, a magyar nyomdaiparra és a könyvészetre gyakorolt kimagasló hatására - fejtette ki.



Az emlékév nyitó eseménye február 3-án lesz a Határ Győző Városi Könyvtárban, ahol Kner Piroska szakácskönyvét mutatják be.



Kner Piroska Kner Izidor húga volt, 1877-ben született Gyomán. 1915-ben - a kor divatjának megfelelően - írt egy szakácskönyvet, ám hiába remélte, hogy a családi kiadónál megjelenik, valamiért mindig hátrébb sorolódott a könyve. Az első világháború és az azt követő válságos időszak végképp elsodorta, hisz addigra a spórolós szakácskönyvek ideje jött el.



Most a gyomai könyvtár és a Magvető Kiadó közös vállalkozásában megjelent az annak idején összeállított szakácskönyv; a szerző életét egy kísérő könyvben Parti Nagy Lajos író mutatja be a családi levelezés és más dokumentumok alapján.



A bemutatót egy vacsoraest követi, ahol mesterszakácsok állítanak össze egy menüt a könyvben megjelent ételekből - mondta Toldi Balázs.



Az emlékév során Kner Kávéház címmel rendeznek beszélgetős esteket többek között a Knerek és az avantgárd művészet kapcsolatáról, a legfrissebb Kner Albert-kutatásokról és a Kner nyomdamúzeum történetéről. Áprilisban tudományos konferenciát szervez a Szent Antal Népház a gyomai zsidó kultúra hagyományairól, valamint a Knerek kultúraegyesítő tevékenységéről.



A Hősök napi Kner-séta során a városban található, a családhoz köthető emlékhelyeket lehet majd vezetett sétával végigjárni. A Kner Sport Club megalakításának 110. évfordulója alkalmából sportrendezvények is lesznek.



A polgármester hozzátette, hogy a Kner-emlékév része lesz a megemlékezés a két település, Gyoma és Endrőd egyesülésének 40. évfordulójáról is, amelyre ugyancsak többféle programmal készülnek: kiállításokkal, kerekasztal-beszélgetéssel, várostörténeti vetélkedővel.



Az év végén a Kner-emlékév zárása egyben a 2023-as Kállai-emlékév megnyitását is jelenti majd - mondta Toldi Balázs.



Kner Izidor 1882-ben alapította meg a Kner Nyomdát. A nyomda az alapítása utáni első évtizedben elsősorban a környék egyháza által rendelt énekeskönyveket és vallási szövegeket nyomtatott. Később a közigazgatás felé fordultak, majd a környező településeken használt tankönyvek nyomását végezték.



Később a gyomai nyomda művészi kivitelű báli meghívói is népszerűvé váltak, Bécsből, Párizsból és Berlinből is érkeztek megrendelések.



A könyvkiadás Kner Imre, Kner Izidor elsőszülött fia munkába állásával indult meg igazán. Ők adták ki például Kosztolányi Dezső Tinta című kötetét, Thury Zoltán összes munkáját és Balázs Béla könyveit.



A nyomdát 1949-ben államosították, majd 1991-ben privatizálták, 2004-ben pedig részvénytársasággá alakult.

MTI