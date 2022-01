Szputnyik Light vakcinaszállítmány érkezett bevizsgálás céljából hazánkba

2022. január 7. 13:33

Nyolcvan adag Szputnyik Light orosz koronavírus-vakcina érkezett Magyarországra, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei megkezdhessék a szükséges vizsgálatokat, amelyek függvényében megindulhatnak majd a kereskedelmi tárgyalások is - jelentette be pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a tavalyi rendkívül nehéz év egyik legnagyobb sikere a magyar-orosz vakcinaegyüttműködés volt, amelynek köszönhetően csaknem egymillió embert immunizáltak, így Magyarország elsőként érte el a 60 százalékos oltottsági arányt Európában.



Hangsúlyozta, hogy ez az együttműködés folytatódik most az újabb vakcinatípus bevizsgálásának megkezdésével.



"Amennyiben a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei úgy ítélik meg, hogy a készítmény biztonságos, hatékony és jól alkalmazható harmadik oltásként, akkor megindulnak majd a kereskedelmi tárgyalások is a gyártóval" - mondta a miniszter.



Kiemelte, hogy az egykomponensű oltóanyagot a világ több országában már alkalmazzák, például az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Argentínában és Indiában, illetve San Marinóban is használati engedélyt kapott, Szerbiában pedig zajlik a vonatkozó hatósági eljárás.



"Minél több oltóanyag áll rendelkezésre, annál jobb. Minél több oltóanyagból választhatnak a magyar emberek, annál jobb" - fogalmazott a miniszter.



A miniszter ismételten azt kérte, hogy mindenki vegye fel a harmadik oltást, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy Magyarország továbbra is működni tudjon.



MTI