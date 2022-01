A magyar kultúra napja – Pannon Várszínház

2022. január 7. 13:52

A magyar kultúra napja alkalmából a Bartók és Ady című kétrészes összművészeti előadással, valamint Géczi János interaktív kötetbemutatójával folytatódik január 22-23-án a veszprémi Pannon Várszínház Híd című rendezvénysorozata, amelyet a Tánc - Nemzetközi Kortárs Fesztivál eseményei között tartanak - közölte a színház pénteken az MTI-vel.

A szervezők tájékoztatása szerint a Híd minifesztivállal azt szeretnék elérni, hogy határokon - mint az első, novemberi alkalommal tették vajdasági alkotók meghívásával - vagy kultúrákon, műfajokon átívelő programokat mutassanak be Veszprémben, Európa 2023-as kulturális fővárosában.



A januári rendezvényeik is összművészeti programot kínálnak. A Bartók és Ady című előadásban a tánc, az irodalom, a leírt és az improvizált zene találkozik egymással két egyfelvonásos darabban a Forte Társulat, a Mendelssohn Kamarazenekar, a Lukács Miklós Cimbiózis Trió és a Pannon Várszínház közös produkciójaként. Az est első részének középpontjában Bartók Béla 5. vonósnégyese, míg a másodikban Ady Endre novellái állnak.



A második napon Géczi János A napcsíkos darázshoz című kötetét mutatják be rendhagyó módon, a Forte Társulat, Kovács Attila zongoraművész és a Pannon Várszínház művészei közreműködésével.





A Tánc - Nemzetközi Kortárs Fesztivált tavaly 23. alkalommal rendezte meg a Pannon Várszínház Veszprémben. A Híd minifesztivál első programjait tavaly november közepén Vajdasági Alkotók Veszprémben címmel tartották.

MTI