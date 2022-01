Vékony, szakadozott felhőzet lesz az égen

2022. január 7. 16:05

Várható időjárás szombat éjfélig: a derült, száraz időt követően éjjel dél felől erősen megnövekszik a felhőzet, reggelre a keleti országrészben és a Dunántúl keleti tájain beborul az ég. Arrafelé szombaton is többnyire erősen felhős illetve borult idő várható, legfeljebb az északkeleti határ mentén lehet kevesebb felhő.



Az Alföldön és az Északi-középhegység keleti felén több helyen várható havazás, a keleti határszélen szombat napközben havas eső is. Az ország többi részén vékony, szakadozott felhőzet lesz az égen, a Dunántúl északi felén lehet időszakosan több felhő, de számottevő csapadék nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -8 és -2 fok között alakul, de az északi völgyekben néhol -10 foknál is hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -2 és +4 fok között alakul.



MTI