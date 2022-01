Serie A - Senkó Zsombort éltették a Juventus szurkolói

2022. január 7. 20:33

Csütörtök este a Napoli elleni 1-1-re végződött rangadón először szerepelt a Juventus felnőtt csapatának meccskeretében Senkó Zsombor.

Kép: juventus

Többek között erről is beszélt az M4 Sportnak adott interjújában a magyar utánpótlás-válogatott kapus, aki elárulta, két nappal a találkozó előtt tudta meg, hogy ott ülhet majd a kispadon.



"Nagyon izgultam a szállodában és az öltözőben is. A bemelegítésnél fantasztikus volt, amikor a Juventus-ultrák egy-egy védésemnél a nevemet skandálták" - mondta a Haladástól 2019-ben Torinóba igazoló 18 éves játékos.



Senkó Zsombor megjegyezte, három évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan számításba veszik majd a felnőttek között, ugyanakkor az elmúlt egy évben véleménye szerint sokat fejlődött. Hozzátette, az U19-es bajnokság és a Serie A teljesen más szint, rendkívül sokat kell még dolgoznia, de szeretne tovább fejlődni.



A fiatal magyar kapus beszélt kollégájáról, a Zebrák elsőszámú hálóőréről, a lengyel Wojciech Szczesnyről is. Rendkívül technikás futballistának tartja, aki minden pillanatban a munkájára koncentrál, ezért könnyedén hajtja végre a nehéz mozdulatokat is, egy-egy hiba után pedig gyorsan össze tudja szedni magát.

MTI