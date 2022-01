Schiffer szerint zsákutca a baloldal alkotmányozási hergelése

Az LMP egykori politikusa arra is felhívta a figyelmet, hogy a baloldal így is „felment a pályára”, elindult a választásokon, megnyertek maguknak önkormányzatokat és beültek a képviselői székekbe.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője és Schiffer András ügyvéd, az LMP korábbi társelnöke volt a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsor első adásának vendége. A legfontosabb aktuális magyarországi és nemzetközi hírek és események hátterével foglalkozó műsor első részében – amit az M1 és a hirado.hu közvetített – többek közt arról beszéltek, hogy a baloldal már hosszú ideje próbálja kitalálni, hogy a kétharmados törvényt miként lehet feles többséggel megváltoztatni.

Ifj. Lomnici Zoltán elmondta, hogy a baloldal 2002 után is „hajtóvadászatot” indított azok ellen, akiket a korábbi Fidesz-kormány nevezett ki. Az alkotmány keretet ad, így annak a kidobása nem váltaná ki a baloldal által kívánt hatást, hiszen a részletszabályok sarkalatos törvényekben vannak, amiket kétharmaddal lehet módosítani. A Horn-kormány idején számos kétharmados törvényt hoztak, azokra mégsem mondta senki, hogy illegitim.

A baloldal arra játszik, hogy az észak-macedón és a belarusz mintát követve válságot idézzenek elő – tette hozzá.

Schiffer szerint a baloldal ennek a kérdésnek a pedzegetésével annyira felkorbácsolta az indulatokat, hogy egy esetleges választási győzelem után óriási nyomás helyeződne rájuk. Ha pedig belemennek ebbe a játékba az válsághelyzetet idéz elő. Ha felborítják az alkotmányos jogokat, akkor ki és milyen alapon mondja meg, hogy hol vannak a határok, hogy kire milyen szabályok vonatkoznak? – tette fel a kérdést Schiffer. Hozzátette: egy ilyen helyzet pártállástól függetlenül senkinek és Magyarországnak sem érdeke.

Schiffer András szerint az ellenzék a globális tőkét szolgálja

A jelenlegi ellenzék nem baloldali, hanem a globális tőke érdekkijárói – jelentette ki Schiffer András ügyvéd a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsorban.

Zavargások törhetnek ki a választás után?

Schiffer András szerint az elmúlt két év, a lezárások, a járvány mind-mind kiszámíthatatlanná tette az embereket. Nem lehet tudni, hogy mire hogyan fognak reagálni, hiszen egy frusztrált világállapot van. Magyarország tekintetében negatívnak látja, hogy itt nem indultak nagy tömegmozgalmak az elmúlt években és úgy látja, hogy a magyar társadalom passzív. A Békemenetet sem tartja olyan nagy tömegmegmozdulásnak, mint amilyenek például Romániában indultak az elmúlt 20 évben.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője szerint a magyar Békemenet egyfajta stabilitást tud sugallni, de így is számol azzal hogy külső beavatkozási kísérletek történnek majd a választásba. Az alkotmányjogász azt sem tartja teljesen kizárhatónak, hogy erőszakos megmozdulásokra is sor kerülhet, 2018 végén is voltak hasonló próbálkozások.

A választások delegitimációja, azaz annak az érvényességének kétségbe vonása rendkívül veszélyes – mondta Schiffer András. Úgy véli, hogy a politikai közösség kettészakadt Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a választók fele nem érzi magáénak az országot. Azt gondolja, hogy 20-30 évvel ezelőtt elő sem fordulhatott volna olyan, hogy az egyik politikai oldal megpróbálja zárójelbe tenni a másik oldal által hozott törvényeket.

Vereségre játszanak?

Schiffer András elmondta, hogy örülne egy baloldali választási győzelemnek, de a jelenlegi ellenzék nem baloldali, hanem a globális tőke érdekkijárói. A járványhelyzet miatt van annyi bizonytalansági tényező, hogy a napi események majdhogynem lényegtelenné válnak. Nem számít melyik héten kit mérnek esélyesebbnek a közvélemény-kutatók, mert a koronavírus-válság olyan helyzetet teremtett, ami kiszámíthatatlan.

Ifj. Lomnici Zoltán is bizonytalannak látja a helyzetet, bár úgy gondolja, hogy a stabil választói tömbök kitartanak. A bizonytalan választók becsatornázása kulcskérdés lehet az idei parlamenti választáson.