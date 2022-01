Tizenegy éves kislány bántalmazása miatt forrong Szlovákia

2022. január 8. 16:45

Nagy felháborodást váltott ki Szlovákiában és napok óta beszédtémát szolgáltat, hogy a Pozsony közelében fekvő Annamajor településen egy fiatalkorúakból álló banda január 2-án leitatott és tettleg bántalmazott, majd meztelenre vetkőztetett egy 11 éves helybeli kislányt. A rendőrség tájékoztatása szerint több, a dunaszerdahelyi járásban élő, 14–16 év körüli fiatal, lányok és fiúk vegyesen, magukkal csalták az annamajori elhagyatott szövetkezet udvarára a kislányt, alkohollal itatták, majd a fiúk felpofozták.

Az egészet a lányok vették videóra, akiknek eszükbe sem jutott segíteni a kislányon. A felvételt a közösségi hálón közzétették – olvasható a Ma7.sk felvidéki hírportál beszámolójában. A rendőrség is foglalkozik az esettel, hiszen a bántalmazott kislány olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba kellett szállítani.

Az Új Szó felvidéki magyar lap beszámolója szerint a bántalmazott kislány, Andrea édesanyja több országos napilapnak adott interjújában elmondta, lánya vasárnap délután kikéredzkedett az osztálytársnőivel, ötkor még írt neki, utána már nem tudta elérni. Lányával úgy egyeztek meg, hogy este hét órára hazaér, az anyja azonban hiába várt rá a vasútállomáson.

– Mindig, amikor az osztálytársnőjével ment, fel tudtam hívni őt, és az esetek többségében a lány édesanyja hozta őket haza. Ez alkalommal azonban nem szállt le a vonatról – nyilatkozta. Andrea édesanya meg van győződve arról, hogy a legfőbb bántalmazót Elának hívják, ő volt az, aki alkoholfogyasztásra kényszerítette a lányt. A másik lányt Natáliának hívják, ő volt az, aki Andrea édesanyjának elmondása szerint a rosszba húzta a lányát. További két fiú pedig Somorjáról származhat. – Úgy hallottam, hogy néhányan közülük drogoznak is – tette hozzá. – Andrea támadói közül eddig senki sem hívott, nem írt, nem kértek bocsánatot – mondta az édesanya.

Az eset súlyossága miatt a helyi ügy országos szinten felháborodást váltott ki. A négypárti kormánykoalíció legnagyobb pártjának, az OLANO-nak az egyik képviselője, Grendel Gábor kezdeményezésére rendkívüli ülést tart a parlament védelmi és biztonsági bizottsága.

Boris Kollár házelnök a diáktársaikat bántalmazó fiatalkorúak szigorúbb megbüntetésére szólított fel, úgy vélte, javítóintézetekbe kellene küldeni őket, míg el nem érik a felnőttkort.

A tizenegy gyermekes családapa Kollár szeretné meghallgatni Roman Mikulec belügyminisztert is, milyen módon kívánja korlátozni a fiatalkorúak efféle molesztálását, és hogyan akar véget vetni az ilyen bűncselekményeknek. A tárcavezető közölte, hogy szívesen találkozik a parlament elnökével, de megjegyezte, hogy nem kellene fölöslegesen hangulatot kelteni, hagyják az egészet a rendőrökre.

– Fokozottan figyelem az ügyet, közvetlen kapcsolatban vagyok a pozsonyi rendőrkapitányság kerületi igazgatóságának igazgatójával is ez ügyben – jelentette ki Hamran István országos rendőrfőkapitány. Elmondta, hogy lefoglalták a tettesek mobiljait, ennek révén sok adat birtokába jutottak, ezeket most elemzik. A rendőrfőnök azt is közölte, vizsgálatot rendelt el annak kiderítésére, megfelelően kezelte-e az ügyet a helyi rendőrség, hiszena z áldozat édesanyja szerint, amikor az incidens után értesítették a rendőrséget, azt válaszolták neki: amíg nem ölnek meg egy gyereket, ők semmit sem tehetnek.

Maros Zilinka főügyész is utasította a pozsonyi kerületi ügyészt, hogy haladéktalanul vizsgálja felül a büntetőeljárásban illetékes szervek eljárását és intézkedéseit, beleértve a bűncselekmény jogi megítélésének helyességét. A rendőrség egyelőre rablás bűntette miatt indított büntetőeljárást, amelyet később más bűncselekményekre is kiterjeszthetnek.

Az ügy nagy felháborodást keltett a környéken élők körében is. A Markíza kereskedelmi tévécsatorna szerint a közösségi oldalakon már egy tiltakozó akciót szerveznek. Ebben

felszólítják az embereket, hogy vonuljanak az egyik – az esetnél állítólag ugyancsak jelen volt – lány szüleinek házához.

A rendőrség emlékeztetett: a járványügyi szabályok értelmében tilos a hat főnél nagyobb számú gyülekezés.

A sajtóban megjelent információk szerint nem egyedüli esetről van szó: a fiatalok szóban forgó csoportja korábban is támadást intézett más gyerekek ellen – írja a Bumm.sk.

MNO