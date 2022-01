Kapaszkodik tovább a forint

2022. január 10. 10:25

Hétfő reggel 358 közelébe erősödött a forint, ami 0,1%-os javulást jelent péntek estéhez képest. Ezzel egyébként három hónapos csúcson van a magyar deviza, vagyis a jó évkezdet megtette a hatását.

A magyar deviza a múlt héten jelentősen erősödött, majdnem 3%-os szárnyalással kezdte az évet az euróval szemben. Ebben szerepe lehetett az év eleji pozíciófelvételeknek, illetve azoknak a várakozásoknak, hogy hamarosan akár pozitív is lehet a most még erőteljesen negatív magyar reálkamat. A következő napokban az MNB csütörtöki egyhetes betéti tenderére, valamint a KSH pénteken megj9elenő decemberi inflációs adatára lesz érdemes figyelni. Utóbbi azért lehet különösen izgalmas, mert a várakozások szerint novemberben 7,4%-on tetőzhetett az áremelkedés, kérdés, hogy valóban csökkenést regisztráltak-e már az év végén. A dollárral szemben most 317 körül járunk, míg az angol font 430,67 forintba kerül.

