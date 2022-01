A Magyar Becsület Rend kitüntetést vehette át Hardi Richárd

2022. január 10. 14:55

Áder János államfő a Magyar Becsület Rend kitüntetést adta át hétfőn Hardi Richárd szemorvosnak a Sándor-palotában.

Az államfő a miniszterelnök előterjesztésére, Kövér László házelnök jelenlétében nyújtotta át a kitüntetést Hardi Richárdnak a hazai orvostudomány jó hírnevét a kongói szegények és rászorulók körében végzett, áldozatos gyógyító munkájával erősítő, embertársai számára a cselekvő kereszténység szép és követendő példáját adó, negyedszázados szolgálata elismeréseként.

Hardi Richárd a díjátadó után a közmédiának nyilatkozva elmondta: a díj azt jelenti számára, hogy Magyarországról is jól láthatók azok a nehézségek, rossz körülmények, amelyekkel missziója során találkozik. Beszámolt arról, hogy bár a Hungary Helps programnak köszönhetően egy jól felszerelt klinikán dolgozhat, azonban évente négyszer-ötször távoli falvakat keres fel gyógyítási céllal. Terveiről szólva elmondta: a következő öt-tíz éves célja, hogy minél több kongói kollégát képezzen ki szemésznek, hiszen a százmilliós országban jelenleg mindössze száznégy ember dolgozik ezen a területen. Ők különösen a sebészet területén, valamint a modern technikák elsajátításában szorulnak rá a segítségre - tette hozzá.

Hardi Richárd a több mint 25 éves kongói munkája során az orvosi feladatok mellett a gyógyítás alapvető feltételeinek megteremtésén is fáradozott: rendelőt, kórházat épített optikusokat toborzott, megosztotta tudását és másokat is a segítésre ösztönzött. Gyakorló évei után került a kabindai kórházba, ahol szembesült a kórház felszereltségének hiányosságaival és az orvoshiánnyal. 2007-ben Mbuji Mayiban nyitott egy kis szemészeti központot és idejét megosztja a kórház és a rendelő között. 2020-ban Szemtestvér címmel dokumentumfilmet mutattak be kongói szolgálatáról, missziójáról.

MTI