Brutális rezsiáremelés jön Európában

2022. január 10. 15:56

A baloldal Magyarországon is végrehajtaná a rezsiáremelést, aminek következtében havonta legalább 20 000 forinttal kellene többet fizetniük a családoknak - mutatott rá Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Az elhibázott brüsszeli politika következtében megugró piaci energiaárak miatt átlagosan 54 százalékkal emelkedhetnek meg a lakossági rezsiszámlák Európában a Bank of America elemzése szerint. A baloldal Magyarországon is végrehajtaná a rezsiáremelést. Azonban mi, a nemzeti oldalon ezt nem engedjük: fenntartjuk a rezsicsökkentést és megvédjük a magyarokat az energiaválságtól - olvasható a közleményben. A kudarcos brüsszeli klíma- és energiapolitika miatt kialakult energiaválság az európai háztartásokban is érezteti hatását. A Bank of America elemzői szerint, 2022-ben egy átlagos európai családnak 54 százalékkal többet kell majd energiára fordítania, mint 2020-ban. Ez havi csaknem 20 000 forintos áremelkedést jelent.

Teljesen bizonyos, hogy a baloldal Magyarországon visszafordulna az önfeladás útjára és hasonló mértékű rezsiáremelést hajtana végre. Politikusaik 2021-ben az Európai Parlamentben ellenezték, hogy az emberek megfizethető módon férjenek hozzá az energiához, és azóta is hétről-hétre agresszív támadásokat intéznek a rezsicsökkentés és az intézkedést támogató polgárok ellen - hangsúlyozta Gyürk András.

A magyar emberek azonban számíthatnak a Fidesz-KDNP-re ebben a csatában. Mi, a nemzeti oldalon, az energiapolitikában is a magyarok érdekeit tartjuk szem előtt. Az idei választásokon a rezsicsökkentés nemzeti politikája fog szemben állni az emelkedő energiaárakat eredményező baloldali ideológiával - tudatta a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja.

MTI