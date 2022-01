Nem vette le a keresztet a nyakából, kirúgták a brit ápolónőt

2022. január 10. 16:19

Diszkrimináció áldozata lett egy színes bőrű brit ápolónő, akit azért bocsátottak el a munkahelyéről, mert munkáltatója utasítására nem volt hajlandó levenni keresztény hitét jelképező, kereszttel ellátott nyakláncát munkavégzés közben. Mary Onuohát először 2014-ben, 13 évnyi munkaviszony után kérte a dél-londoni Croydon Egyetemi Kórház vezetése a nyaklánc levételére, arra hivatkozva, hogy baktériumok telepedhetnek meg rajta, majd erre 2015-ben és 2016-ban is sor került. Miután az ápolónő minden alkalommal megtagadta a kérést, különböző korlátozásokkal kellett szembenéznie: ezek közé tartozott, hogy lefokozták, ennek értelmében irodai munkára, valamint recepciós feladatok ellátására utasították. Onuoha szerint megalázó bánásmódban részesült és bíróságra vitte az ügyet. Daniel Dyal, a munkaügyi bíróság bírója megállapította: a nővért igazságtalanul, meggyőző magyarázat nélkül bocsátották el, és diszkrimináció áldozata lett.

A napokban Onuoha megnyerte a pert és anyagi kártérítést fog kapni, amelynek értékét egy későbbi tárgyaláson határozzák meg. A kórház bocsánatot kért az ápolónőtől és közölték, felülvizsgálják politikájukat. Minden alkalommal, amikor ránézek a medálra, Jézusra gondolok, az ő szeretetére, hogy mennyire szeret engem és arra, hogy nekem is viszont kell szeretnem őt – hangsúlyozta nyilatkozatában Onuoha a nyaklánc fontosságát.

A brit nővér ugyanakkor arra is rámutatott, az iszlám vallást követő kollégáinak nem kellett ilyen utasításokkal szembenézniük, a muszlimok esetében nem okozott problémát a vallási szimbólumok megjelenítése. „Ebben a kórházban vannak olyan alkalmazottak, akik naponta négyszer járnak mecsetbe, és egyikőjüknek sem mondanak semmit” – mutatott rá Onuoha. Hozzátette: a nők esetében a hidzsáb viselését is engedélyezték. A hinduk piros karkötőt viselnek a csuklójukon, a muszlim nők pedig hidzsábot hordanak, az én nyakláncomat viszont olyan veszélyesnek tartották, hogy már a munkámat sem végezhettem – magyarázta csalódottan a nővér, aki arról is beszélt, 1988-ban férjével Nigériából emigrált az akkor szabad országnak tűnő Nagy-Britanniába, hogy megvalósítsa álmát és nővérként dolgozhasson.

Onuoha felidézte, egy alkalommal műtét során is kihívták a teremből, hogy a nyaklánc levételére utasítsák. Az ápolónő hitetlenkedve mesélte, hogy még egy beteg életét is képes volt veszélyeztetni a kórház vezetése kizárólag azért, hogy a keresztet ábrázoló medál miatt beszéljenek vele.

Magyar Nemzet