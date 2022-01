Bayer Zsolt: Zsidókat számlál a baloldal

Márki-Zay Péter (Fotó: Havran Zoltán)

Úgy tűnik, homok került az ellenzéki együttműködés rendszerébe (Elegy – lásd még: „Elegyes, mint a kódissz…r”), méghozzá az egyik legfontosabb kérdésben, nevezetesen, hogy mennyi zsidó is található a Fideszben (és előbb-utóbb nyilván a KDNP-vel kapcsolatban is előkerül majd ez a sarkalatos kérdés).

Márki-Zay Péter nemzetvezető elvtárs a hétvégén fejtette ki iránymutatását ebben az ügyben, imigyen: A Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés. (...) Egyet tudok konkrétan, én őt nagyon nagyra becsülöm.

Az ilyen iránymutatások felmérhetetlenül értékesek. Ugyanis az ellenzéki együttműködés rendszere mint pásztor nélküli nyáj bolyongott, és ment a maga feje után zsidókérdésben, egészen idáig. És akkor a nemzetvezető elvtárs (civilben porszívó- és mindenféle egyéb ügynök, kanadai állampolgár, egészségügyi szakértő, gazdasági szakértő, gyermeknevelési szaktanácsadó, továbbá rétor és pontifex maximus) ráhelyezte ujját a kor ütőerére, s megállapította, miszerint a Fidesz (Márki-Zay kifejezése szerint homokos zsidó) tanácsadójának munkáját ellensúlyozandó (amúgy nevezett már régen meghalt) ideje állásfoglalást kiadnia a fideszes zsidók kérdéskörében.

Márki-Zay nemzetvezető elvtárs mérlegelt, töprengett, latra vetett gondolatot s szót (szokása ez neki), s végül minden szempontot figyelembe véve megalkotta fenti összegzését. Vagyis hát, hogy miközöttünk elég kevés a zsidó, ő például csak egyet ismer személyesen, de azt legalább nagyra becsüli.

Jó tudni az ilyesmit.

S amikor már minden megnyugodni látszott, az ellenzéki együttműködés rendszere elcsitult, eltűntek felszínéről a nyugtalanság hullámai, puha lett minden, mint a bársony, csak Karl Lueger szelleme lebegett az alvó Hódmezővásárhely felett („Wer ein Jude ist, bestimme ich!”), s az alvó város legszebbik álmába merülve várta kedves vezetőjének újabb vasárnapi iránymutatását, nos, ebben a kegyelmi pillanatban durván és ellentmondást nem tűrően rivallt fel a Jobbik keszthelyi vice-nemzetvezető elvtársa, Herold János, imigyen rúgva fel a Márki-Zay-féle konszenzust: A Fidesz mindig szorosan együttműködik a hazai zsidósággal, a zsidó vallási szektákkal és Izraellel, és aránytalan mértékben elítél minden zsidóellenes megnyilvánulást. A Fidesz vezetői mindig is zsidók voltak (Fodor Gábor, Deutsch Tamás, Lázár János, Kósa Lajos, Rogán Antal, Kubatov Gábor, stb), az ismertebb Fidesz politikusok közt nagyon sok a zsidó (kb. 40-60%).

Hát kérem szépen, ezt így nem lehet!

Egyszerűen fel nem foghatom, miképpen fordulhat elő, hogy kevesebb mint három hónappal a sorsdöntő választások előtt még abban sincs egyetértés, hogy akkor most hány zsidó is van a Fideszben!

Tessék kérem végre megegyezni, mert így nem lesz sem fizetős egészségügy, sem vizitdíj, sem illegális migráció, sem pedig hatalmas per Felcsúton (miközben a gépek vigyázzban állnak Ferihegyen), pedig a magyar nép egy emberként kiált mindezekért!

Akkor most „néhány zsidó” van a Fideszben, akik közül egyet a nemzetvezető elvtárs ráadásul nagyra is becsül, avagy nagyon sok zsidó van a Fideszben (40–60 százalék), akik ráadásul „szorosan együttműködnek a zsidó vallási szektákkal”, vagyis nem becsülhetők nagyra (ha jól értjük).

És azt is tessék végre eldönteni, hogy akkor a Fidesz vezetője maga zsidó-e, avagy nem erről van szó.

Tessék haladéktalanul leülni a nemzetvezető elvtársnak meg a vice-nemzetvezető elvtársnak Keszthelyről, és tisztázni ezeket a dolgokat, és az sem árt, ha odahívják szakértőnek a Jakab vice-nemzetvezető elvtársat is. Mert így nem lehet nekiszaladni a választásoknak, ezt fogja fel végre mindenki!

Az egész életbevágóan fontos és amúgy magas színvonalú és ízléses vitát pedig sok szeretettel ajánljuk a The Times of Izrael című lapnak, akik leszedték Veszprémy László Bernát ezen állapotokat ismertető írását, ajánljuk továbbá a BBC-nek, a CNN-nek, a Guardiannek meg a Politicónak, meg az összes többinek is, hiszen ők rendkívül érzékenyek az antiszemitizmusra, és egészen biztosan nem hagynák szó nélkül, ha mondjuk a magyar miniszterelnök arról értekezne pártjának egyik városi vezetőjével, hogy akkor most az ellenzék soraiban mennyi is a zsidó.

És a Bolgár Gyuri bácsinak is nagyon ajánljuk, meg a többi hazai antiszemitizmus-szakértőnek.

Nevezettek mindeddig nyilván csak azért kussolnak, mert még nem értesültek ezekről a fejleményekről. Ami nem csoda, hiszen a The Times of Izrael eltüntette az erről szóló cikket.

Csak ez lehet az ok. Másra nem is tudunk gondolni…

Bayer Zsolt