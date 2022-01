Koronavírus - Megfertőződött az izraeli külügyminiszter

2022. január 11. 12:01

Megfertőződött a koronavírussal Jair Lapid izraeli külügyminiszter is. Az országban ismét rekordszámú, már több mint harmincezer napi új fertőzöttet azonosítottak, és tovább nőtt a súlyos betegek száma is - jelentette a helyi média kedden.

A pozitív vírustesztje után Lapid karanténba vonult, és a Twitteren azt közölte: "kiválóan érzem magam, mert be vagyok oltva". A mikroblog-bejegyzésben mindenkit oltakozásra és maszkviselésre buzdított.



Omer Barlev közbiztonsági miniszter vasárnap jelentette be, hogy koronavírus-fertőzött, és a kneszet, azaz az izraeli parlament több képviselője is elkapta a vírust a hétvégén.



Közben kedden ismét rekordszámú, több mint harmincezer koronavírusos új beteget regisztráltak A hétfőn elvégzett mintegy 350 ezer teszttel 37 887 újabb izraeli bizonyult vírushordozónak, s ez az eddigi legmagasabb napi szám a koronavírus megjelenése óta. A pozitív tesztek aránya 11,38 százalék volt.



A reprodukciós ráta jelenleg 2,05 az egészségügyi minisztérium honlapja szerint, vagyis 100 fertőzött 205 személynek adja át a vírust, ami a korábbiaknál gyorsabban terjedő omikron vírusváltozat gyors terjedését jelzi.



Az ötödik járványhullámban a kórházi ellátást igénylő 700 eset közül 247-en vannak súlyos állapotban, és 59-en szorulnak lélegeztetőgép segítségére. Már 367 670-vették fel a 60 év felettiek és a veszélyeztetett csoportok tagjai közül az összesen negyedik, és második emlékeztető oltást az országban.



A járvány megjelenése óta a 9,4 millió lakosú országban 1 576 780 fertőzöttet regisztráltak a hatóságok az egészségügyi minisztérium adatai szerint. Jelenleg Izraelben 185 753 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, többségük tünetmentes, vagy nagyon enyhe tünetei vannak.



Az ország nagy többsége, 196 település már "piros", vagyis jelentősen fertőzött, 35 közepesen fertőzött, vagyis "narancssárga" színnel jelölt kategóriában van, és 19 "sárga" települést tartanak nyilván, ahol kismértékben van jelen a koronavírus, és 30 hely számít "zöldnek", tehát alig vagy egyáltalán nem fertőzöttnek.



Noha továbbra is nyitva vannak a közösségi találkozóhelyek, a bevásárlóközpontok, az előadóhelyek és a sportintézmények, de már közel 150 ezren találhatóak kötelező karanténban, mert fertőzött személlyel érintkeztek. A fertőzöttek nem hagyhatják el otthonaikat, és zárlat nélkül is egyre kisebb a forgalom az utakon, egyre jobban kiüresednek a nyilvános terek.



Izraelben tavaly december vége óta 6 639 649, ötévesnél idősebb személyt - az ország lakosságának 71,4 százalékát - oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. 4 346 855-en, a lakosság 46,74 százaléka már három oltást kapott.



A SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben tavaly február óta 8271-en, az utóbbi hét napban tízen haltak meg Izraelben.



MTI