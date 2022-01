A gyurcsányi kedvencek folyamatos megszorításokat jelentenek be

2022. január 11. 12:30

Márki-Zay Péterék folyamatos megszorításokat jelentenek be - mondta a Volner Párt elnöke keddi, budapesti sajtótájékoztatóján.

Volner János hangsúlyozta, a baloldali ellenzék ismét piacosítani szeretné az egészségügyet, ami azt jelenti, hogy akinek nincs pénze megfizetni a szolgáltatásokat, az ellátatlan marad. Márki-Zay Péterék el szeretnék törölni a rezsicsökkentés eredményeit és a minimálbért, ismét be szeretnék vezetni a kórházi napidíjat és a vizitdíjat - közölte.



A DK-s Niedermüller Péter bejelentéséből pedig az is tudható: a baloldal azt tervezi, hogy a határvédő kerítést is lebontja - jelentette ki. A képviselő hozzátette, a baloldal ugyanis morálisan elfogadhatatlannak tartja, hogy Magyarország a kerítéssel elválasztja magát a migránsoktól.



Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje maga is arról beszélt, hogy Magyarországnak kanadai mintára befogadó államnak kell lennie, a migránsok számára utat kell nyitnia - fogalmazott.



A Volner Párt a baloldal hasonló törekvéseit minden esetben el fogja utasítani és mindent megtesz, hogy távol tartsa őket a politikai hatalomtól - szögezte le zárásként.

MTI