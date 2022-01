A magyar kézifegyvergyártás fejlesztése

2022. január 11. 13:37

A magyar kézifegyvergyártás továbbfejlesztése érdekében együttműködési megállapodást kötött a Magyar Honvédség Modernizációs Intézete, illetve a Neumann János Egyetem és a Diana szakképző iskola kedden Budapesten.

Ez alkalomból Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos elmondta, a magyar kézifegyvercsalád fejlesztése második fázisába érkezett, azt követően, hogy befejeződött a magyar mérnökcsoport által alkotott fegyverek tesztelése.



Hangsúlyozta, a különböző fegyveres testületeknél dolgozó fegyvertechnikusok és fegyvermérnökök kedvező szakvéleményt adtak a magyar fegyvercsaládról.



A projekt második fázisa - folytatta -, hogy a fegyverek előállítását gazdaságossá kell tenni, illetve alkalmassá kell válniuk a sorozatgyártásra, továbbá arra, hogy a nemzetközi piacon is értékesíthetővé váljanak.



Ennek érdekében jött létre az együttműködési megállapodás: a kecskeméti Neumann János Egyetemen ugyanis például olyan anyagtechnikai kutatások folynak, ami komoly versenyelőnyt jelent.



Reményei szerint a fejlesztés kevesebb mint két év alatt befejeződik, és ennek eredményeként a nemzetközi piacon is versenyképes kézifegyvercsalád alakítható ki.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mindehhez biztosítja a szükséges támogatást - mondta a kormánybiztos.



Filótás István dandártábornok, a modernizációs intézet vezetője arról szólt, hogy a mostani projektnek a fejlesztés mellett célja egy fegyverzettechnika, fegyvertervező felsőoktatási szakirány létrehozása is a gépészmérnöki szakterületen belül.



A modernizációs intézet szakemberei segítséget tudnak nyújtani a tananyag kidolgozásában, illetve Táborfalván helyszínt tudnak biztosítani a gyakorlati képzés számára - fűzte hozzá.



Kitért arra is, hogy a honvédségnek nagy szüksége van fiatal hadmérnökökre, illetve az egyre bővülő hazai védelmi ipar is egyre inkább igényli a felkészült, haditechnikai ismeretekkel rendelkező mérnököket.



A védelmi iparban elhelyezkedő fiatal mérnökök részére pedig nyitott lesz a tartalékos tiszti katonai szolgálat lehetősége is - mondta a dandártábornok.



Az együttműködésről szóló dokumentumot Filótás István mellett Bozó Gábor, a Diana szakképző iskola igazgatója, valamint Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora látta el kézjegyével.



