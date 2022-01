Rendőreink Pozsonyban fogtak el migránsbűnözőket

2022. január 11. 15:26

Pozsonyig üldöztek és ott tartóztattak fel egy illegális migránsokat szállító autót magyar rendőrök kedden - jelentette a TASR, közszolgálati hírügynökség felvidéki rendőrségi közlésre hivatkozva.

A pozsonyi kerületi rendőrkapitányság szóvivője szerint magyar kollégáik a reggeli órákban vették fel velük a kapcsolatot, hogy egy, a rajkai magyar-felvidéki határ felé tartó Skoda Octaviát követnek, amely a rendőrök többszöri felszólítása ellenére sem állt meg. Az üldözött gépkocsi a Rajka-Oroszvár határátkelőnél lépte át a határt, majd felhajtott az autópályára és nagy sebeséggel a Pozsonytól nyugatra lévő Malacka városka felé vette az irányt. Lamac városrésznél lehajtott az autópályáról, ahol is a magyar rendőröknek sikerült megállítaniuk.



A hírt a magyar rendőrség honlapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette. Közleményükben azt írták, a rendőrök a reggeli órákban próbálták meg ellenőrizni a személygépkocsit az M15-ös autóúton, Rajkánál. A járművezető azonban a rendőri jelzést figyelmen kívül hagyta, és nagy sebességgel a határátkelő felé hajtott. Az egyenruhások követni kezdték a gépkocsit, közben értesítették a felföldi rendőröket.



Az autót végül a D2 autópályán, Pozsony külterületén a magyar rendőrök megállították. Az elsődleges információk alapján ukrán állampolgárságú sofőrjét, valamint török állampolgárságú utasait elfogták, akiket átadtak a helyi hatóságnak.



A magyar rendőrségi közlemény arra is kitér, hogy az embercsempészés bűntett alapesetben egy évtől öt évig, minősített esetben akár öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.



MTI; Gondola