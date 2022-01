Tavaly 75 ezer migráns Romániába jutását akadályozták meg a szerb határon

2022. január 11. 23:08

Évről évre erősödik a migrációs nyomás Románia nyugati határain, tavaly már csaknem 75 ezer, az országba illegálisan belépni próbáló határsértőt állítottak meg a határrendőrök a szerb-román határon - közölte kedden Ovidiu Draganescu, Temes megye alprefektusa.

Ez kétszerese a tavalyi adatnak, és exponenciális növekedés a 2019-ben feljegyzett 6170 esethez, illetve az azt megelőző kétéves időszakhoz képest - mutatott rá a tisztségviselő. Úgy értékelte: a szerb-román határszakasz több mint 90 százalékát ellenőrző, Temes, Krassó-Szörény és Mehedinti megyében illetékes temesvári regionális határrendészeti főfelügyelőség elismerést érdemel azért, hogy az illegális bevándorlók alig tíz százaléka, 7304 határsértő jutott be tavaly Romániába. Közülük 708-at utólag átadtak a szerb hatóságoknak a két ország közti toloncegyezmény alapján.



A migrációs nyomás októberben volt a legnagyobb, amikor egyetlen hónap alatt 13 ezer határsértőt tartóztattak fel a szerb határon, és csaknem 150 embercsempész ellen indítottak eljárást. Flavius Cioca, a Temes megyei tisztiorvosi szolgálat vezetője szerint ez egészségügyi szempontból is jelenetős kihívás volt, a szolgálatnak ugyanis tavaly több mint ötezer - karanténba helyezett - migráns tesztelését kellett elvégeznie: 44 migránsnál mutattak ki koronavírus-fertőzést, de számos esetben fertőző bőrbetegségeket, gyermekgyógyászati problémákat is kezelniük kellett, olykor sebészeti beavatkozásra vagy szülés levezetésére is szükség volt.



Temesváron az egykori vasutas (CFR) szakközépiskola kollégiumában alakították ki karanténközpontot, ahol egyidejűleg mintegy száz személyt tudnak elszállásolni. Draganescu szerint jelentős terhet ró a helyi hatóságokra az illegális bevándorlók karanténba helyezése, a befogadóközpont működtetése és rendszeres fertőtlenítése. Rámutatott: ha nem lett volna a világjárvány, a migráció lett volna a helyi hatóságok első számú gondja. A prefektusi hivatal ahelyett, hogy az önkormányzati döntések törvényessége felett őrködne, a minisztériumok helyi intézményrendszerét felügyelné, válságkezelésre kénytelen berendezkedni - jegyezte meg.



A helyi hatóságok szerinte tehetetlenek az ország más befogadóközpontjaiba irányított, de az ország belsejéből vagy keleti feléből Temesvárra rendre visszatérő, a pályaudvar környékén hajléktalanokként tengődő bevándorlókkal szemben. A román törvények szerint ugyanis a menedékkérelem benyújtása után a migránsok szabadon mozoghatnak az ország területén, és legtöbbjük Temesváron gyülekezik, amíg megszervezi további útját, és Magyarországon keresztül megpróbál Nyugat-Európába jutni.

MTI