Tamási Áron-emlékév indul Marosvásárhelyen

2022. január 11. 23:48

Tamási Áron-emlékévet indít a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága. A 125 éve született székely-magyar író életműve köré szerveződő események január 22-én Marosvásárhelyen, a magyar kultúra napja alkalmából indulnak.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (k), Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója (b) és A. Szabó Magda projektvezető (j) a Tamási Áron-emlékévről tartott sajtótájékoztatón a D50 Kulturális Központban 2022. január 11-én. A 125 éve született székely-magyar író életműve köré szerveződő események január 22-én Marosvásárhelyen, a magyar kultúra napja alkalmából indulnak. MTI/Mohai Balázs

"Tamási Áron neve hívószó az összmagyarság számára. Az emlékévvel szeretnénk újra bemutatni az írót, életművét, műveit közelebb hozni a fiatalokhoz" - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a keddi budapesti sajtótájékoztatón.



Mint hozzátette, Tamási Áron munkássága a magyar kultúra elidegeníthetetlen része, szervesen hozzátartozik a magyar identitáshoz. "Tamási Áron egész életében hitet tett magyarsága mellett" - hangsúlyozta, rámutatva, hogy az emlékév programjai összefogják a magyar közösségeket az egész világon.



Az emlékév fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A rendezvények lebonyolítója a Magyarság Háza, amelynek igazgatója, Csibi Krisztina a sajtótájékoztatón kiemelte: a Magyarság Háza rendszeres résztvevője a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által meghirdetett emlékéveknek. Kitért arra, hogy 2018-ban, a Mátyás király-emlékévben világszerte mintegy háromszáz rendezvényre került sor.



A Tamási Áron-emlékév főbb programjairól A. Szabó Magda projektvezető beszélt. Mint elmondta, Magyarországon, a Kárpát-medencében és a diaszpórában egyaránt lesznek események, köztük színházi előadások, kiállítások, irodalmi estek, próza- és esszéíró verseny, novellapályázat és illusztrációs pályázat.



Tamási Áron "Erdélyben, Farkaslakán született 1897. szeptember 20-án, ott is helyezték örök nyugalomra 1966-ban. Közte bejárta Amerikát, élt Erdélyben, majd 1944-től Budapesten. Az emlékévvel szeretnénk bebizonyítani és mindenki számára érzékelhetővé tenni, hogy Tamási Áron a ma embere számára is fontos, lényegi dolgokat tudott megfogalmazni életünkről, hitről, szabadságról, lélekről" - hangsúlyozta A. Szabó Magda.



Az emlékév január 22-én, a magyar kultúra napján indul a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A helyszín jelképes, hiszen a kommunista diktatúra idején mellőzött Tamási Áron 1956 októberében tért vissza íróként Erdélybe, és itt olvasta fel előző éjszaka írt novelláját. Idén ezen a napon a marosvásárhelyi Spectrum Színház mutatja be Tündöklő Jeromos című darabját. A mű a Nemzeti Színház előadásában idén Kárpát-medencei turnén is szerepel.



Az emlékév alkalmából díszkiadásban jelenik meg Tamási Áron leghíresebb műve, az Ábel-trilógia egy erdélyi grafikus illusztrációival. Születnek tanulmánykötetek, és folyóirat-emlékszámmal is tisztelegnek az író előtt.



Szeptember 20-án, Tamási Áron születésnapján Farkaslakán rendeznek emlékünnepséget.

MTI