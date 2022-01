György István: teljessé válik a kormányablakok hálózata

2022. január 12. 16:25

Az okmányirodából átalakított új kormányablak Zalalövőn az átadás napján, 2022. január 12-én. MTI/Varga György

A Magyarországon 308-adikként Zalalövőn átadott kormányablakon kívül országszerte idén még tíz hasonló irodát adnak át, amellyel így teljessé válik a kormányablakok hálózata - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára szerdán a zalai városban.

György István hozzátette: jelenleg a régi okmányirodákat alakítják át kormányablakokká, ahol sokkal szélesebb ügykörrel, informatikailag jól felszerelt és kényelmesebb körülmények között fogadhatják az ügyfeleket.

A fejlesztések azonban nem állnak le, a Digitális Magyarország Programban hamarosan elindul az online chates ügyintézés is, ami óriási előrelépés, hiszen az ügyfelek otthonról léphetnek majd kapcsolatba a közigazgatással - jelezte az államtitkár.

Úgy fogalmazott, hogy 2010-től a kiegyezés óta a legnagyobb közigazgatási átalakítás zajlott Magyarországon, ennek keretében alakították ki a járásokat és az új kormányablakokat. Az volt a kormányzat célja, hogy az ügyfelek szolgáltató területi közigazgatással találkozzanak, minél felkészültebb ügyintézőkkel és megfelelő felszereltségű irodákban - magyarázta.

Az okmányirodai rendszerhez képest kezdetben 29 ügytípussal foglalkoztak a kormányablakok, 2019-től azonban már mintegy 2500-féle ügyet intézhetnek az állampolgárok - tette hozzá.

Az államtitkár kitért arra is, hogy az elmúlt két évben a területi közigazgatás, a kormányhivatalok számára óriási logisztikai feladatot jelentett a pandémia miatt az oltások megyei szintű szervezése. Ezt a feladatot az egészségüggyel karöltve, a honvédség, a rendőrség és katasztrófavédelem bevonásával, valamint a szociális és pedagógiai intézményekkel szoros együttműködésben végzik.

György István beszámolt arról is, hogy a járvány idején elrendelt könnyítések miatt az állampolgároknál mostanra mintegy kétmillió lejárt okmány van, amelyeket június 30-ig használhatnak. Egyúttal azt kérte: ne várják meg az utolsó napokat, időben hosszabbítsák meg az okmányaik érvényességi idejét, mert így elkerülhetik a sorban állásokat.

Sifter Rózsa Zala megyei kormánymegbízott a zalalövői avatáson elmondta: mostanáig 2 millió 850 ezer ügyfelet szolgáltak ki a zalai kormányablakok. A megyében tavaly 460 millió forintot fordítottak a kormányhivatali épületek fejlesztésére, köztük van a Zalában tizedikként most átadott létesítmény is, ahol az ügyintézők és az állampolgárok is komfortosabb körülmények között intézhetik ügyeiket.

Gyarmati Antal (független) polgármester arról számolt be, hogy a 2000 óta az önkormányzati hivatalban működő okmányiroda átalakítását négy hónap alatt végezték el. A város saját forrásból több mint tízmillió forintot fordított arra, hogy az épület földszintjének egységes legyen a megjelenése, egy kihasználatlan szolgálati lakásból pedig új irodát alakítottak ki.

Vigh László (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos felidézte, hogy a háromezer lakosú Zalalövőn az elmúlt években mintegy 14 milliárd forintból megvalósult a 86-os főút elkerülő útjának megépítése, bölcsődét hoztak létre, felújították az óvodát és részben az iskolát is.

MTI