Márki-Zay: Sürgősségi vagy szülészeti ellátás nem kell a vidéki városokban

2022. január 12. 22:55

Tömegesen záratna be Márki-Zay Péter szülészeti és sürgősségi osztályokat – írta az Origo. A portál idézte a baloldal miniszterelnök-jelöltjének korábbi kijelentését, amikor azt mondta: „Igenis el kell fogadni, hogy sürgősségi vagy éppen szülészeti ellátás ne legyen a vidéki városokban, vagy akár falvakban élők közelében.” Márki-Zay Péter már többször kifejtette azt is, hogy szerinte a fizetős egészségügy jó dolog – számolt be az M1 Híradója.

Állami pénzből is finanszírozná az magánegészségügyi szolgáltatókat – erről beszélt Márki-Zay Péter az ATV-ben. A baloldal miniszterelnök-jelöltje szerint azzal, hogy ha az állam bizonyos beavatkozásokat, vizsgálatokat a magánkórházaktól venne meg, csökkenteni lehetne a várólistákat. A politikus tervei között a privátegészségügy támogatásával párhuzamosan a vidéki kórházak felszámolása is szerepel.

Márki-Zay Péter leépítené az egészségügyi ellátórendszert – olvasható az Origón. Az internetes portál azt írja: a baloldal miniszterelnök-jelöltje tavaly ősszel beszélt arról, hogy a járóbeteg-ellátásban támogatja az egészségügyi intézmények centralizálását, vagyis azt, hogy több intézményből csak egy maradjon meg, a többit pedig meg kellene szüntetni. Tömegesen záratna be szülészeti és sürgősségi osztályokat is.

„Igenis el kell fogadni, hogy sürgősségi vagy éppen szülészeti ellátás ne legyen a vidéki városokban, vagy akár falvakban élők közelében” – idézi a lap Márki-Zay Pétert. A szerző szerint a baloldal miniszterelnök-jelöltje különböző nyilatkozataiban azt is egyértelművé tette, hogy kormányon az egészségügyi intézmények fizetőssé tételében is a 2010 előtti balliberális vezetés politikáját követné.

Márki-Zay Péternek az egészségügy átalakításáról szóló tervei a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején pont ebben a formában már terítéken voltak – mondta Párkányi Eszter az M1-en. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint a vidéki kórházak átszervezése pedig különösen meglepő kijelentés Hódmezővásárhely polgármesterétől.

„Arról beszél, hogy nem kell hogy minden városban vagy faluban, vagy annak a közelében legyen sürgősségi ellátás, vagy szülészet. De egy vidéki város polgármestereként ez egy elég erős kijelentés tőle véleményem szerint. Láthattuk, hogy 2010 előtt mit tett a baloldal az egészségüggyel. 650 milliárd forintot vontak ki az egészségügyből, több kórházat és kórházi osztályt is bezártak” – tette hozzá az elemző.

Majd arra is emlékeztetett: a gyurcsányi megszorítások idején 16 ezer aktív kórházi ágyat számoltak fel. Párkányi Eszter szerint Márki-Zay Péter elképzelései teljesen szembemennek a magyar emberek akaratával.

hirado.hu - M1