Súlyosbításért, "Bróker Marcsi" letartóztatásáért is fellebbezett az ügyészség

2022. január 13. 12:12

Fellebbezett az elsőfokú ítélet súlyosítása, további vagyonelkobzás és a "Bróker Marcsi" néven elhíresült karcagi D. Sándorné vádlott letartóztatásának elrendelése érdekében is a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség a Szolnoki Törvényszék Kun-Mediátor-ügyben hozott elsőfokú ítélete és a bűnügyi felügyeletet fenntartó végzése ellen.

A főügyészség csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az elsőfokú ítélet ellen azért fellebbeztek, hogy a másodfokú bíróság D. Sándornét azokban a cselekményekben is bűnösnek mondja ki, amelyekben a törvényszék megszüntette a büntetőeljárást. Az elsőfokú bíróság indokolása szerint ezeknek a cselekedeteknek - további 107 sértett sérelmére megvalósított csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység és számvitel rendjének megsértése bűntette - a jelentősebb súlyú bűncselekmények mellett a vádlott felelősségre vonása szempontjából nincs jelentősége.



A főügyészség az ítélet súlyosítását, a szabadságvesztés időtartamának lényeges felemelését, valamint a vádlott családtagjaival és az érdekkörébe tartozó céggel szembeni további vagyonelkobzás elrendelését is kérte fellebbezésében - közölték.



Az elsőfokú ítélet kihirdetésekor az ügyész indítványt tett a Kun-Mediátor-ügy miatt bűnügyi felügyelet alatt álló D. Sándorné letartóztatásának elrendelésére - idézték fel. A kiszabott szabadságvesztés tartamára figyelemmel ugyanis megalapozottan feltehető, hogy a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelése nélkül a vádlott elrejtőzne a hatóságok elől, és tartani kell attól is, hogy folytatná csaknem 14 éven át űzött bűnös tevékenységét. A törvényszék elutasította az indítványt, csak a bűnügyi felügyeletet tartotta fenn, ezért a főügyészség fellebbezett a végzés ellen - írták.



A Kun-Mediátor-ügyben első fokon, nem jogerősen tíz év börtönre és 5,4 millió forint pénzbüntetésre ítélte a Szolnokoki Törvényszék január 7-én a 68 éves D. Sándornét üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős kárt okozó csalás és más bűncselekmények miatt, valamint véglegesen eltiltotta a gazdasági társaság vezető tisztségviselője foglalkozástól. Emellett a vádlottal és a felszámolás alatt álló Kun-Mediátor Kft.-vel szemben külön-külön csaknem 1,6 milliárd forint, a vádlott két hozzátartójával szemben pedig összesen több mint 34 millió forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el. A vádlottat kötelezték arra is, hogy fizessen meg öt sértettnek összesen mintegy 129 millió forint kártérítést, a további magánfelek által bejelentett kártérítési igények érvényesítését pedig egyéb törvényes útra utasították.



MTI