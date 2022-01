A gyurcsányi kormányzás emelte az egekbe az élelmiszerek áfáját

2022. január 13. 13:41

A Gyurcsány-Bajnai-kormány emelte az egekbe az élelmiszerek áfáját - írta a Magyar Nemzet online kiadása csütörtökön.

Az utóbbi időszak legálságosabb ígéretével rukkolt elő szerdán a baloldal, Gyurcsányék azt közölték: 5 százalékos forgalmi adót vezetnek be az alapvető élelmiszereknél, ha nyernek tavasszal - olvasható az internetes kiadásban.



Kiemelték, ezzel az a gond, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját még korábban éppen Gyurcsányék emelték az egekbe. Arra pedig nemmel szavaztak, amikor az elmúlt években a Fidesz-KDNP-kormány öt százalékra csökkentette a tej, a tojás, a hal-, a baromfi- és a sertéshús adóját.



Felidézik, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szerda este a közösségi médiában jelentette be, hogy a drágulás megakadályozására a kormány hat élelmiszernél árstopot vezet be. A baloldal azonnal reagált a kormányzat utóbbi időben példa nélküli döntésére, s közölte: ha megnyerik az áprilisi választásokat, 5 százalékban maximálják az alapvető élelmiszerek áfáját.



Gyurcsányék közlése több ok miatt is álságos - írják, megjegyezve, hogy mielőtt Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, 12 százalék áfa terhelte az élelmiszereket. A mérték 2004-ben 15 százalékra kúszott fel, ám nem sokáig maradt annyi.



A balliberális koalíció 2006 tavaszán választást nyert, a módszerekről a baloldal akkori - és mostani - vezére, Gyurcsány Ferenc vallott Balatonőszödön. "Hazudtunk reggel, éjjel, meg este." Ez pedig oda vezetett, hogy a Gyurcsány-kormány 2006 szeptemberében megszorító csomagot fogadtatott le a törvényhozással, amely 20 százalékra emelte az élelmiszerek forgalmi adóját - hangsúlyozzák.



A 2009-es újabb, minden korábbinál kegyetlenebb lakossági megszorítás idején Gyurcsány és utódja, Bajnai Gordon tovább emeltette, 25 százalékra srófolta fel a forgalmi adót. Kivételt a kenyér- és a tejféleségek jelentettek, azoknál "kedvezményes", 18 százalékos áfát szabtak meg a balliberálisok - olvasható a magyarnemzet.hu írásában.



Az a baloldal ígér áfacsökkentést, amelyik korábban kormányon folytonos áfaemeléseket hajtott végre. Az alapvető élelmiszerek forgalmi adóját végül nem Gyurcsányék, hanem a Fidesz-KDNP-kormány csökkentette, ráadásul egy többéves program keretei között - írja a magyarnemzet.hu



Felsorolták, hogy 2014 és 2018 között 5 százalékos áfabesorolást kapott az alapvető élelmiszerek közül a sertés- és a baromfiús, a tojás, a tej és a halhús.



Fontos megjegyezni, hogy ellenzékben a baloldal általában nemmel szavaz a kormány adócsökkentő intézkedéseire -írták, hozzátéve, a most 5 százalékos élelmiszeráfát ígérő Gyurcsányék így nem szavazták meg az elmúlt években az alapvető élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentését sem.



Gyurcsányék ötlete ráadásul nemigen kecsegtet sok jóval. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a közelmúltban megvizsgálta a 2015 és 2019 közötti hazai áfacsökkentések hatásait. A számvevők arra jutottak, hogy az áfacsökkentés visszaszorította az alapvető élelmiszerek piacán korábban tapasztalt feketekereskedelmet, az árakat azonban legfeljebb csak időlegesen csökkentette - írja a magyarnemzet.hu

