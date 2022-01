Száraz, hideg idő várható a hétvégén

2022. január 13. 15:19

Számottevő csapadék nem várható és jellemzően napsütéses lesz az idő a hétvégén. Ugyanakkor marad a hideg: néhol napközben is fagypont körül alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig akár mínusz 10 fok alá is hűlhet a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken az ország északkeleti harmadában az éjszaka képződött zúzmarás köd tartósan megmaradhat, másutt túlnyomóan derült, napos idő várható, majd a késő esti óráktól észak felől megnövekszik a felhőzet. A ködös tájakon előfordulhat jelentéktelen ónos szitálás, hószállingózás. Elsősorban az Észak-Dunántúlon és a főváros térségében erős, olykor viharos lehet a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és mínusz 6 fok között alakul, de a szélvédett, illetve kevésbé felhős, hófödte részeken mínusz 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet, ami a szeles tájakon viszont fagypont felett maradhat. A legmagasabb hőmérséklet általában 0 és plusz 8 fok között várható, de a tartósan ködös részeken jóval hidegebb, míg az északnyugati országrészben pár fokkal melegebb is lehet.



Szombaton számottevő csapadék nem valószínű, több órára kisüt a nap. A minimumok jellemzően mínusz 4 és plusz 4 fok között alakulnak, de a havas, illetve szélvédett tájakon ennél lényegesen hidegebb lesz. A nappali maximumok többnyire 3 és 8 fok között lesznekk, de ahol keleten "beragad" a felhőzet, ott csak 0 fok köré melegszik fel a levegő.



Vasárnapra virradó éjszaka főként a Dunától keletre terjeszkedik a zúzmarás köd és a rétegfelhőzet, amely elsősorban a Tiszántúlon napközben is megmarad. Máshol fátyolfelhős, napos idő valószínű. Számottevő csapadék nem lesz. Hajnalban általában mínusz 8 és mínusz 2 fok között hőmérséklet várható, a havas, illetve szélvédett tájakon ennél alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Napközben a napos országrészekben plusz 2 és 8, a Tiszántúlon mínusz 2 és plusz 1 fok közötti csúcsértékre kell készülni - olvasható az előrejelzésben.



MTI