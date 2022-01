Az északkeleti országrészben hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat

2022. január 13. 16:31

Várható időjárás péntek éjfélig: szakadozott lesz a felhőzet felettünk, éjszaka az ország északkeleti harmadában zúzmarás köd képződik, amely pénteken is tartósan megmaradhat. Másutt pénteken túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Az északkeleti országrészben hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül, éjszaka főként a magasabb helyeken, míg pénteken napközben a Észak-Dunántúlon és a főváros tágabb környezetében lesz erős, olykor viharos a légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és 0 fok között valószínű, a hófödte, derült, esetleg szélcsendes tájakon -12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 0 és +8 fok között várható, de az északkeleti ködös tájakon jóval hidegebb, míg északnyugaton pár fokkal melegebb is lehet.

MTI