Labdarúgó NB I - Milos Kruscic az Újpest új vezetőedzője

2022. január 13. 18:21

A szerb Milos Kruscic lett a labdarúgó NB I-ben 10. helyen álló Újpest FC új vezetőedzője.

A 45 éves szakember szerződtetését csütörtökön a honlapján jelentette be az újpesti klub. A közleményből kiderül: Kruscic munkáját másodedzőként a 39 éves bosznia-hercegovinai Bojan Trkulja segíti, aki játékosként a 2006/07-es szezonban a Sopron futballistája volt.



Kruscic játékosként Szerbiában mutatkozott be, majd az FK Rosztovba szerződve 2007-es visszavonulásig már csak a sárga-kékek mezét viselte. Edzői karrierje elején a Litex Lovecsnél volt másodedző, később pedig Szabadkán dolgozott, vezetőedzői posztot első alkalommal az FK Metalac Gornji Milanovacnál töltött be. Legutóbbi klubjánál, a CSZKA Szófiánál másodedzőként kezdte meg a szezont, de rövid időn belül már ő felelt a szakmai munka irányításáért, és a dobogó második fokára vezette a csapatot, ám az elvesztett kupadöntő után benyújtotta lemondását.



Az Újpest december 31-én jelentette be, hogy szerződést bontott a német Michael Oenning vezetőedzővel, aki 2020 decembere óta irányította a gárdát.



Az elmúlt évtizedben két szerb szakember is dolgozott Újpesten, Nebojsa Vignjevic 2013 és 2020 között ült a kispadon, helyére honfitársa, Predrag Rogan érkezett, Oenning őt váltotta bő egy éve.



MTI