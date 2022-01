Erdogan lenullázta az EU-tól kapott migránsügyi támogatást

2022. január 13. 18:24

Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön Ankarában kijelentette, hogy országa nem kapott érdemi támogatást az Európai Uniótól a migránsválság elleni küzdelemben.

A török államfő az uniós tagállamok törökországi nagykövetei előtt beszélt erről, szavait a sajtó idézte.



Erdogan időhúzással vádolta az EU-t, és nehezményezte, hogy az unió még mindig nem tudta életre hívni a Törökországban tartózkodó szíriaiak átvételére vonatkozó rendszert, amelyet a 2016 márciusában aláírt menekültügyi megállapodás rögzített a két fél között.



Rosszallásának adott hangot amiatt is, hogy szerinte Európa a szíriai menekültek önkéntes hazatelepülésére irányuló török erőfeszítéseket sem támogatta. A török nép és civil szervezetek fáradoztak azon, hogy szálláshelyeket alakítsanak ki, és helyrehozzák az infrastruktúrát a háború sújtotta arab országban - hangoztatta.



Felszólalásában az elnök arról számolt be, hogy eddig közel 500 ezer szíriai tért haza.



Erdogan várakozását fejezte ki a török állampolgárok schengeni vízummentességét célzó 2016-os uniós vállalás, valamint az Európai Unió és Törökország közötti vámunió "felfrissítése" terén is. Egyúttal reményének adott hangot, hogy az EU idén "megszabadul a stratégiai rövidlátástól", és "bátrabban jár el" az EU-török kapcsolatok fejlesztésében.

MTI