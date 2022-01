Vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét

2022. január 14. 07:23

Vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét, amelynek országos nyitó istentiszteletét a budapesti, Deák téri evangélikus templomban tartják. Az idei imahét üzenete Isten szeretetének egyetemessége - közölte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) az MTI-vel.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) és a MEÖT közös programsorozatát megnyitó szertartáson szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros, érsek, prímás és Balog Zoltán református püspök, a zsinat lelkészi elnöke. Az istentisztelet liturgiájában részt vesznek a MEÖT tagegyházainak vezetői - tájékoztattak.



A közlemény szerint az imahét alatt a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért.



Az idei ökumenikus imahét üzenete az, hogy Isten Jézusban közölt megváltó szeretete egyetemes. "A messze Napkeletről is jönnek őt imádni, hiszen az egész világ megváltója ő, jöjjünk őhozzá, higgyünk őbenne mi is, akik nyugaton élünk" - fogalmaztak a közleményben. Az idei imahét bibliai mottója Máté evangéliumából való: "Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt".



Az MKPK és a MEÖT elnöksége 2017-ben elfogadta, hogy az ökumenikus imahét országos nyitó istentiszteletének vasárnapja az üldözött keresztényekért való imádkozás vasárnapja is legyen. Ezen a vasárnapon mind a katolikus egyházközségeknek, mind az Ökumenikus Tanácshoz tartozó tagegyházak gyülekezeteinek lehetőségük van imádkozni a délelőtti istentiszteleten az üldözött keresztényekért szerte a világban.



Az ez évi imahét anyagát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa készítette, a végső szöveget pedig az Egyházak Világtanácsa Hit- és Egyházszervezet Bizottsága és a Vatikán Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanácsa által létrehozott nemzetközi bizottság tagjai állították össze.



Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, az eseményen először csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt, és akkor még csak az Egyesült Államokbeli Graymoorban tartották meg.



Az esemény több évtizedes hagyományra tekint vissza Magyarországon.

MTI