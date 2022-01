Emberkereskedelem miatt eljárás egy bűnöző ellen Szegeden: fölfegyverkezett

2022. január 14. 09:39

Emberkereskedelem minősített esete és kényszermunka miatt indult eljárás Szegeden egy férfi ellen, aki a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lányokat fuvarozott - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője pénteken az MTI-t.

Saághy Flóra közölte, az ügyészség indítványozta a gyanúsított letartoztatását.



A megalapozott gyanú szerint tavaly a férfi egy hölgy ismerőse két fiatal, anyagilag és érzelmileg kiszolgáltatott helyzetben lévő lányt előbb magához költöztetett és élelemmel látott el, majd rávette őket arra, hogy prostituáltként dolgozzanak. A fiatal lányokat a társa által megszervezett együttlétekre a gyanúsított szállította el autójával Orosházára, és az alkalmak után ő is fuvarozta vissza szálláshelyükre.



Az egyik sértettnek a szexuális szolgáltatásaival megszerzett teljes, kétmillió forintos jövedelmet át kellett adnia az őt futtató nőnek.



Ugyanezt a fiatal nőt a gyanúsított és társa arra is kényszerítette, hogy nyáron, a Győr-Sopron megyei Kapuváron napszámosként kukoricát kapáljon. A sértettnek innen végül sikerült megszöknie. A gyanúsított és ismerőse együtt indult a keresésére, majd a szomszédos település vasútállomásán rátaláltak, és a férfi kocsiján együtt szállították vissza a munkásszállóra.



A férfinál elrendelt házkutatás során több fegyver, valamint kábítószergyanús anyag is előkerült - tudatták.



MTI