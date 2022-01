Szerbia és Észak-Írország játszik márciusban a magyar nemzeti tizenegy

2022. január 14. 11:25

Szerbiával és Észak-Írországgal találkozik márciusban felkészülési mérkőzésen a magyar labdarúgó-válogatott.

Kép: mlsz.hu

Marco Rossi együttese júniusban és szeptemberben játssza le hat Nemzetek Ligája-találkozóját, amelyeken az angol, az olasz és a német válogatott lesz az ellenfele. A hazai szövetség pénteki közleménye szerint a sztárcsapatok elleni felkészülés jegyében márciusban két meccs vár a magyarokra: 24-én a szerbeket fogadják a Puskás Arénában, majd öt nappal később, 29-én az északírek otthonában, a belfasti Windsor Parkban lépnek pályára.



"Azért választottuk ellenfélnek Szerbiát és Észak-Írországot, mert megfelelően erős csapatok, még ha Nemzetek Ligája-ellenfeleinkkel ellentétben nem is tartoznak az európai élcsapatok közé. - mondta az mlsz.hu-nak Marco Rossi szövetségi kapitány. - A szerbek erősségéről sokat elárul, hogy Portugáliát megelőzve jutottak ki a világbajnokságra. Őket ismerjük a Nemzetek Ligája előző kiírásából, ahol csoportellenfeleink voltak, azóta azonban rengeteget fejlődött a csapatuk az új szövetségi kapitánnyal, Dragan Sztojkoviccsal."



Az olasz szakember az északírekkel kapcsolatban elmondta, sosem könnyű ellenük játszani, hazai pályán pedig kifejezetten erősek.



"A két márciusi mérkőzésen alapvető célkitűzésünk, hogy továbbfejlesszük a játékunkat, másrészt pedig az, hogy olyan játékosoknak is lehetőséget adjunk, akik eddig kevesebbet játszhattak, vagy még pályára sem léptek a válogatottban" - tekintett előre Rossi.



Megjegyezte, a válogatást ezúttal is befolyásolni fogja, hogy a lehetséges kerettagok hogyan teljesítenek klubcsapataikban, akár Magyarországon, akár külföldön játszanak.



"Amikor eldöntjük, hogy kik lesznek a keret tagjai márciusban, akkor fogunk határozni arról is, hogy milyen rendszerben, milyen alapelvek mentén képzeljük el a játékunkat Szerbia és Észak-Írország ellen, bár azt gondolom, az alapelvek nem igazán fognak változni" - mondta a szakember.



Az MLSZ honlapján kiemelték, hogy a szerbekkel 2020-ban, a Nemzetek Ligája előző kiírásában játszott a Rossi-csapat, és idegenben Könyves Norbert góljával 1-0-ra nyert, míg hazai pályán 1-1-es döntetlennel zárt. A szerbek nem voltak résztvevői a 2021-es Európa-bajnokságnak, az ősszel zárult vb-selejtező-sorozatban viszont nagyszerű teljesítményt nyújtottak, veretlenül, a portugálokat is megelőzve, csoportelsőként biztosították helyüket az idei, katari világbajnokságon.



Az északírekkel a 2016-os Európa-bajnokság selejtezőjében mérkőzött legutóbb a nemzeti együttes: Budapesten a szigetországiak nyertek 2-1-re, míg Belfastban 1-1-re végzett a két csapat. Az északírek akkor csoportelsőként jutottak ki az Eb-re a magyarok pótselejtezőn biztosították helyüket a 2016-os kontinensviadalon. Az északírekkel eddig hatszor találkozott a válogatott, négy győzelem, egy döntetlen és egy vereség a mérleg.



MTI