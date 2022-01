Alkotmánypuccsra készül a baloldal

2022. január 14. 11:53

A Volner Párt elnöke, Volner János független országgyűlési képviselő pénteken, budapesti sajtótájékoztatóján közölte: a baloldal olyan lépéseket szeretne megtenni, amelyekhez kétharmados parlamenti felhatalmazás kellene, miközben nem készül arra, hogy ilyen eredménnyel nyeri a választást.

Márki-Zay Péter, a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje többször is tett olyan kijelentéseket, miszerint a baloldal eltörölné a kétharmados többséggel elfogadott alkotmányt.

"Olyan törvényeket szeretne meghozni, amelyekhez nem vár kétharmados felhatalmazást a magyar választóktól" - mondta.



Volner János szólt arról is, hogy miközben az Európai Unió vezetői rendszeresen kioktatják Magyarországot jogállamiságból, addig "Márki-Zay Péterrel, aki kétharmados parlamenti felhatalmazás nélkül szeretne kétharmados törvényeket hozni, az égvilágon semmit sem kezdenek".



Az EU vezetői hagyják azt, hogy a jogállamiságot már most is lábbal tiporják, Márki-Zay Pétert a magyar állammal és kormánnyal ellentétben nem oktatják ki, hanem barátként, díszvendégként fogadják, és minden megtesznek a győzelméért, teljes támogatásukról biztosítják - mondta. "Nekünk, magyarországi szuverenistáknak, (.) kötelességünk fellépni a baloldal demokráciát lábbal tipró kezdeményezéseivel szemben" - közölte.

MTI